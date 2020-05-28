快訊／陸人大「2878:1」通過港版國安法！　現場熱烈鼓掌30秒

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記者鄭思楠、任以芳／台北-北京連線報導

已成定局！中國第十三屆全國人大三次會議閉幕會28日以2878票讚成、1票反對，正式表決通過「港版國安法」，中國全國人大常委會最快能在6月底的會議上討論立法，8月出爐。法案通過後將列入香港《基本法》附件三，由港府在當地公布，且即日起實施，不須經立法會審議。在現場的《ETtoday新聞雲》記者直擊，草案表決通過後，現場響起將近30秒的掌聲。

此前，中國十三屆全國人民代表大會三次會議21日晚間舉行記者會，無預警宣布兩會期間將審議「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」。全國人大常委會委員長栗戰書25日在工作報告中表態，一定能完成這重要立法任務。

這項授權草案共有7項條文，其中提及全國人大常委會必須制定相關法律，採取必要措施防範、制止和懲治在香港的「分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動」，以及「外國和境外勢力干預香港事務活動」。

▲中國第十三屆全國人大三次會議28日正式表決通過「港版國安法」。（圖／路透社）

此外，授權草案還提到，未來通過的立法將授權中國國安機關在港設機構履行職責，並明定維護國家主權、統一和領土完整是港府憲制責任；港府應儘早完成基本法23條立法，且定期向北京報告執法情形。

英國自1997年將主權交給中國後，香港一直奉行「一國兩制」的制度，保有高度自治權。去年，許多香港人走上上街，抗議允許將犯人引渡至中國的《逃犯條例》修訂案。當時不少活動後來衍生出暴力事件，導致港府最終撤回條例草案。

有政界人士及港澳問題研究專家分析，北京覺得香港問題升級至危害國家安全的層面，故「港版國安法」勢在必行。全國人大消息人士也透露，北京不能再等待香港通過自身的法律，也不能允許反政府的暴力活動持續發展。

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