快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐！千萬大獎得主就是你





▲趕快找出發票，也許你就是那個幸運兒～（圖／記者許力方攝）

社群中心／老嘉郡

兩個月一次的統一發票開獎又來了，能不能晉升千萬富翁的行列就看這次了！今（25）日開獎的是109年3、4月期的發票，本期千萬特別獎號碼是「91911374」，快拿出發票對獎，看看財神爺是不是降臨到你家了！



據財政部表示，109年1、2月期的統一發票千萬特別獎中獎號碼「12620024」有18張中獎，仍有6張尚未領，包含1張在台北市花225元Uber Eats訂餐，以及在中和區的爭鮮中和環球店買單顆壽司7顆、味噌湯，以及在台南新營區的大盤大購買12元抽取式衛生紙等中獎者都尚未兌領。

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另外，109年1、2月期200萬元特獎中獎號碼「39793895」也還有4張中獎發票尚未兌領，包括台北市2張，在台北市信義區惠安門市購買酒類跟日用品、PChome購買USB集線器以及驅動網路卡，以及彰化縣彰化市的台塑石油金油加油站、和台南市柳營區7-ELEVEN小腳腿門市購買麵包及無糖綠茶。由於兌領期限到今年的7月6日止，所以中獎的幸運兒趕緊把握時間、別和與財神爺擦肩而過！

根據財政部統計，100年以來已經開出714張千萬大獎，其中已經有517張已經兌領，兌領率72%；另外200萬元特獎也開出了675張，其中已經兌領466張，兌領率達69%。

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