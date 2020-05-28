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海鮮人人愛！口袋不深的消費指南　富基海產店家老實說「這些不要點」

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記者郭世賢／新北報導

日前民眾到嘉義縣布袋某海鮮店消費，點了連同每兩180元「海戰車」在內海鮮共花了7600元引發熱議，質疑「這樣合理嗎？」北海岸姊妹海鮮餐廳老闆娘江玉琴說，口袋不深的客人，如果到海鮮餐廳，要吃得「經濟又實惠」，有幾種海鮮盡量不要去點，因為結帳時會超乎想像。

▲ 海鮮人人愛！口袋不深的消費指南 石門富基漁港海產店家說「這些千萬不要點」。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 口袋不深的消費指南，石門富基海產店家說「這些千萬不要點」。海戰車龍蝦（俗稱：蝦咕頭）1兩約113元、黒排蝦咕（俗稱：蝦咕排）1兩約69元。（圖／記者郭世賢攝，下同）

請繼續往下閱讀...

《ETtoday新聞雲》記者實際走訪石門富基姊妹餐廳江玉琴表示，第一次吃海鮮的客人，基本上不會介紹這道海鮮，入門款龍蝦類，像是波斯頓龍蝦 1斤680元／1兩約43元；白鬚龍蝦 1斤1050元／1兩約66元。會吃海戰車龍蝦的客人，基本上都是老饕客指名要這道海鮮。

▲ 海鮮人人愛！口袋不深的消費指南 石門富基漁港海產店家說「這些千萬不要點」。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 波斯頓龍蝦1兩約43元。

另外，高單價海鮮例如，南非鮑魚1斤1200元／1兩約75元，夢幻石鯛1斤1200元／1兩約75元，瀨尿蝦1斤1350元／1兩約84元，七彩龍蝦（俗稱：錦繡龍蝦）1斤1850元／1兩約116元，野生大明蝦1斤1580元／1兩約98元，黒排蝦咕1斤1100元／1兩約69元，這些隨著季節價格會有波動，還要再加上料理費用。初次到海鮮餐廳的客人，盡量跟店家確認好報價。

江玉琴說，基本吃新鮮生猛海鮮，客人可能也會想要便宜的，但便宜的東西，往往品質沒那麼好，但其實客人到店裡，都會先看幾斤、報價，讓客人決定要不要後，確定後才會送進餐廳烹煮，但好的新鮮食材，往往還是有一定價位，另外，活體的海鮮，和冷凍的海鮮，價格也是不一樣，最好先問清楚。

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▲ 海鮮人人愛！口袋不深的消費指南 石門富基漁港海產店家說「這些千萬不要點」。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 黒排蝦咕1兩約69元。

▲ 海鮮人人愛！口袋不深的消費指南 石門富基漁港海產店家說「這些千萬不要點」。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 白鬚龍蝦1兩約66元。

▲ 海鮮人人愛！口袋不深的消費指南 石門富基漁港海產店家說「這些千萬不要點」。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 南非鮑魚1兩約75元。

▲ 海鮮人人愛！口袋不深的消費指南 石門富基漁港海產店家說「這些千萬不要點」。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 波斯頓龍蝦1兩約43元。

▲ 海鮮人人愛！口袋不深的消費指南 石門富基漁港海產店家說「這些千萬不要點」。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 七彩龍蝦（俗稱：錦繡龍蝦）1兩約116元。

▲ 海鮮人人愛！口袋不深的消費指南 石門富基漁港海產店家說「這些千萬不要點」。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 夢幻石鯛1兩約75元。

▲ 海鮮人人愛！口袋不深的消費指南 石門富基漁港海產店家說「這些千萬不要點」。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 瀨尿蝦1兩約84元。

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