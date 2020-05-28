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2天搶3應召女40萬　她手腳遭綁跳去櫃台求救…渣男：錢都還債了

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▲▼男子前後找2名應召女假裝性服務，將對方綑綁後強迫轉帳8萬多元人民幣。（圖／記者邱中岳翻攝）

 ▲張姓男子連續2天強盜3名應召女近40萬元遭起訴。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

張姓男子日前接連2天在網路上物色應召女子，約到旅館見面後，秀出刀子威嚇被害人交付錢財，或逼迫用微信、支付寶轉帳人民幣，有被害人因手腳被束帶綁縛，等張男離開後跳著去櫃台求救，總計3女被搶走近40萬元，2支手機，台北地檢署28日依強盜罪起訴張男。

50多歲的張男首先在3月31日上網，約出1名應召女到旅館房間見面後，假裝先付1萬3500元性交易金額，隨即持刀恐嚇被害人，拿回自己的錢，還要被害人拿出2萬6千元、2隻 iPhone手機，另外拿走被害人的健保卡，恐嚇不得報警，否則會對她不利。

▲▼男子前後找2名應召女假裝性服務，將對方綑綁後強迫轉帳8萬多元人民幣。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張男強盜得手後丟下遭束縛的被害人，自己搭電梯離開旅館房間。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

隔天、4月1日，張男又到中山區一家旅館，找來林姓大陸籍應召女，同樣一見面先假裝付錢，趁林女放鬆心防的時候，持刀威脅林女用微信轉帳人民幣4000元，再拿走1200元現金，之後用白色束帶滾綁林女手腳、膠帶封口，把林女丟到廁所裡去，再約瞿姓大陸女子性交易。

瞿女到房間後，同也發現廁所內的「同業」受困，再脅迫下，用支付寶打了8萬1千元給張男，等張男離開，被害人跳著到櫃檯去求救，張男被檢警循線逮捕到案後坦承犯行，辯稱因在大陸欠錢，覺得應召女不敢報案才選為作案對象，強盜所得已經用來償債，總計張男不法所得折合新台幣近40萬元，被檢察官依強盜等罪起訴。

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