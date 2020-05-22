派出所待40小時找女神！他秒下跪淚求民警...最後完成「讀一封信」願望

▲王強在派出所待了40小時。（圖／翻攝自都市快報，下同）

記者康心禹／綜合報導

在杭州一家修車廠上班的王強對女客戶思思一見鍾情，加微信之後天天表達愛意，思思受不了長期的騷擾，而封鎖了他的微信及電話。在被封鎖之後，王強到派出所報案大廳待了近40個小時，甚至下跪求民警「我想見她一面，幫幫我。」

據《都市快報》報導，5月11日大約凌晨1點多，王強走進了餘杭區公安分局仁和派出所的報案大廳裡，低著頭一語不發。當晚在大廳值班的巡防隊員莫林永注意到王強，便主動上前詢問，「你有什麼事情找我們嗎？怎麼這時候到所裡來？」

王強深深的嘆了一口氣，吞吞吐吐的說，「我女朋友不理我，不接我電話，還要離開杭州，我找不到她，只知道她住在仁和，所以我就來了。」

王強表示，他和「女朋友」思思是今年1月認識的，當時思思到他們店裡做汽車保養，覺得她長相溫柔、說話甜甜的，是自己喜歡的類型，「我對她一見鍾情」。

王強加了思思的微信之後，為了表達愛慕之情，每天都會給思思發消息，「我一眼就心動了，她就是我的命定之人，是我這輩子要娶的女孩。」

莫林永看了兩人的聊天紀錄之後表示，王強每天發情話給思思，但思思的反應非常冷淡，也有一些拒絕的言語，顯然對王強沒有意思，思思可能也是為了避免糾纏，乾脆封鎖了王強的微信和電話。

王強一把鼻涕一把眼淚的表示，自己就是因為連繫不上思思，才會到派出所請求幫助，「我就是很想見她，你們一定要幫幫我」。莫林永看到王強如此激動，於是打了電話給思思，從通話中可以感覺的到，思思的態度很明確，和王強並不是男女朋友的關係，也沒有進一步發展的可能，希望王強不要再糾纏。

與思思通完電話之後，莫林永委婉地把情況轉告王強，勸他放下這份感情，盡快回歸正常生活。在莫林永積極的勸說之後，王強總算放棄了與思思見面的要求，但他表示自己最後給思思寫了一封信，希望親口念給對方聽。

經過莫林永反覆勸說之後，思思終於願意接聽電話。王強透過電話一字一句飽含感情地開始讀信，短短一封信，讀了近五分鐘，最後他向思思道了歉，並祝她早日找到幸福。

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