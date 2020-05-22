Uber運鈔3950萬「買鹽水雞」被劫　藏鏡人四海幫大哥郝廣民起訴

▲四海幫大哥郝廣明涉嫌北市Uber3950萬元搶案遭起訴。（圖為資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

前年發生的Uber司機運鈔3950萬元遭搶案，2名搶匪日前已被分別判刑7年4月、7年10月，檢警持續追查，發現幕後主使人是四海幫大哥郝廣民，將他拘捕到案收押後，22日由台北地檢署依強盜罪嫌提起公訴。

2018年10月29日晚間，黃金買賣涂姓業者委託UBER司機鄧女與王女，到長安西路的「新加坡舞廳」及南京東路2處收款，車上共載運了3950萬元現金鈔票，途中鄧女在中坡北路暫停買鹽水雞時，遭人趁機闖入車內持刀劫財，還把車開至忠孝東路五段附近棄置，搭上接應轎車離去。

當時3名搶匪中2名嫌犯王景澄、林東賢陸續落網後，其中林男疑似不滿錢沒到手又遭逮捕，抖出幕後藏鏡人便是四海幫大哥郝廣民，台北市刑大偵辦後發現，全案是由郝為首的幫派份子，以內神通外鬼方式，先由共犯與被害人約定時間交付大筆現金後，再由郝指派王等3人下手行搶。全案還有1名劉姓犯嫌劉男潛逃出境遭通緝中。

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