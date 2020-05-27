妻成植物人他稱「被遺棄」要離婚　臉書都貼聚餐烤肉照…法官斥：只關心自己

▲劉姓男子稱妻子回娘家自殺成植物人，害他獨自揹債，訴請法院判決離婚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市劉姓男子指控妻子4年前突然回娘家，燒炭自殺，雖獲救成植物人，但害他獨自背負債務，因此罹患憂鬱症，以遭妻子遺棄等理由，訴請離婚，但是台中地院先是認定劉男在妻子臥床之際，還不斷在臉書po烤肉等出遊照，還在電影院打卡，只關心自己生活，完全棄妻不顧，依遺棄罪判劉男徒刑6月，得易科罰金，士林地院日前也判決他不准離婚。

48歲的劉男從事旅遊業，他向法院訴請離婚主張，自己收入不穩定，2014年結婚時，妻子自稱從小在娘家肉舖工作，可每月分紅，隱瞞婚前欠卡債的事實，還慫恿他去買車，再拿車子去增貸，2017年間，妻子回到台中娘家燒炭自殺，雖獲救已成植物人。

▲家人指劉男出言刺激才導致妻子起意燒炭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

劉男自認遭遇突發變故，無力獨自償還車貸，並罹患憂鬱症，身心不穩，以妻子曾寫遺書「對不起，我累了，會叫我家人去收我的衣服、包包、所有東西」，顯然有離家遺棄、且患有不治惡疾、有重大事由等理由，向法院訴請離婚。

但劉男妻子的家人代為答辯指出，當時劉男妻子只是暫時回娘家探望母親，因為劉男打電話要她自己回台北，不然就要離婚，劉男妻子受到刺激輕生，事實上，劉男在悲劇發生後，只探望妻子2、3次，不願支付安養費用，反而在臉書上連續多年po出和親友聚餐、唱歌、烤肉等照片，還去電影院打卡。

▲台中、士林地院2份判決分別認定劉男才是遺棄配偶的人，不准劉男請求離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

全案分兩部分再台中、士林地院審理，其中台中地院刑庭法官認為，劉男任由無自救能力的妻子「生存免於危險之際，仍未付出任何金錢、勞力」，雖然劉男辯稱烤肉是中秋節全民運動，他只是經過電影院打卡，沒有真的去看電影，但法官認為這些辯解反而凸顯劉男「僅關注自身生活，而完全忘卻被害人」，依遺棄罪判刑，目前上訴二審中；至於離婚官司則由士林地院判決駁回，不准劉男離婚。

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