教會再爆群聚感染！「聖經研究」15人染疫　月底將辦大規模現場禮拜

▲南韓首爾恩惠監理教會「聖經研究班」爆發群聚感染。（圖／翻攝自Naver地圖街景）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（28）通報79起新冠肺炎（COVID-19）病例，其中多數來自富川市的物流中心；然而教會內群聚感染嚴重性仍不容忽視，首爾一間教會所主導的「聖經原文研究班」就發生至少15起感染，目前已緊急關閉。

根據韓媒《朝鮮日報》，首爾市陽川區恩惠監理教會（은혜감리교회）聯合其他教會，主導聖經原文研究班，其中住在新月2洞的30多歲傳道師在與會後確診，不久班上其他基督教牧師、信徒陸續確診，其中包含道峰區恩惠教會1人、蘆原區某治癒祈禱院2人、京畿道南楊州市某教會6人、議政府市主愛教會1人，另外還有1名曾與之接觸的富川市小學教師。

另外首爾恩平區一名確診的40多歲男子，經疫調後確認，18日曾在首爾鐘路區某餐廳，和議政府市主愛教會確診者接觸，因此遭受感染，其2名兒子也在之後確診。

目前衛生當局尚無法釐清聖經研究班中，首位確診的30多歲傳道師到底是在何處感染。

▲號稱擁有56萬信徒的首爾汝矣島純福音教會，5月10日曾舉行大規模禮拜。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，隨著4月至5月初疫情減緩、防疫政策鬆綁，南韓基督新教紛紛計畫舉行大規模的「實體現場禮拜」，韓國教會總聯合會更宣布本月31日為「韓國教會禮拜恢復日」，以其所控制的5萬4千所教會、全體80%信徒出席禮拜為目標，人數相當可觀。

據悉，南韓基督宗教的信仰人數約佔全國人口28％，由於禮拜活動多集中在空間密閉的教堂，成為防疫上的隱憂。今年新冠肺炎造成大流行後，大邱市新天地教會相關確診數高達5212人、京畿道城南市恩惠之江教會為48人、富川市生命水教會為48人、首爾市九老區萬民中央教會為41人、釜山市溫泉教會為39人、首爾市東大門區東安教會為20人。

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