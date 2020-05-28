北京「忍了很久」這次決心已定！　陸港澳辦主任：準備好抗擊外部勢力

▲港澳辦主任夏寶龍。（圖／浙江在線）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍27日下午在人民大會堂會見全體港區全國政協委員。與會委員引述夏寶龍表示，中央已忍了很久，準備好抗擊外部勢力的干預；預計這段時間香港會受到衝擊，甚至出現更壞情況，但都不會動搖中央落實「一國兩制」和訂立港版國安法的決心。

據《東網》報導，會面歷時約1個半小時，當中夏寶龍發表了長達1小時的講話。有委員表示，夏寶龍重申中央訂立港版國安法的原意和決心，和重申了中央出手訂立港版國安法的3個原因，一是守護「一國兩制」初心、保障香港繁榮穩定、人民生活安定；二是打擊極少數搞「港獨」、黑暴等亂港分子；三是香港非法「佔中」、「旺暴」到「黑暴」已觸碰了中央底線，中央忍了很久，加上港人和14億大陸人民都要求中央出手。

委員透露，夏寶龍也分析了香港非法「佔中」和黑暴對香港經濟、民生、社會、法治等的危害和破壞，以及對香港年輕人的影響，他譴責極少數反對派配合外部勢力，企圖將香港變成顛覆、分裂國家的「橋頭堡」，鼓吹「港獨」，嚴重破壞「一國兩制」行穩致遠。

▲香港局勢再次升溫。（圖／路透社）

委員指出，夏寶龍在講話中充分表達了中央對港版國安法立法的決心，指出這是中央的權力和責任，不屬於香港特區的自治範圍。夏寶龍又強調，港版國安法的立法，保護的是香港大多數人的權利、自由和利益不受侵犯，貫徹「一國兩制」方針不會變，保持香港長期繁榮穩定和發展利益的立場不會變，港人「馬照跑、舞照跳」的資本主義生活方式不會變。

夏寶龍又希望，港區委員珍惜榮譽，緊守使命，支持特區政府、宣傳人大決定、支持立法工作；希望委員提高認識、站穩立場、堅定跟隨中央政策，擁護「一國兩制」；希望委員要做有政治責任感的委員，敢於發聲、勇於鬥爭，打好這一場香港保衞戰。

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