幫客吹髮突「癲癇發作」倒地！髮廊闆娘不拉一把…竟PO網公審「這助理不能用」被譙爆

▲有髮廊店家竟公開男助理癲癇發作倒地的過程，甚至還發文寫下「千萬不能用」，引發議論。（圖／翻攝臉書）

圖文／CTWANT

職場上的歧視無所不在，但對癲癇患者來說，即使醫學治療技術日益進步，但生活暗藏的歧視仍無法消除。台中一間髮廊的男助理，日前幫客人吹整頭髮時，突然因為癲癇發作，身體先是抽搐起來，接著整個人坐倒在地，把客人嚇了好大一跳。但髮廊的老闆娘，竟將男員工癲癇發作的監視器畫面PO上網，還發文奉勸同業，「大家要小心這個男助理千萬不能用！」引發網友圍剿，認為老闆行為太惡劣；但女老闆後來則喊冤，控訴這名患有癲癇的男助理，看起來乖順，但卻偷偷到勞工局檢舉她。

該名髮廊老闆娘把店內男助理工作到一半，癲癇突然發作的影片，PO到美髮同業社團，還以勸世口吻提醒大家：「大家要小心這個男助理，千萬不能用！」從畫面中可見，男助理本來正在幫女客人吹頭髮，結果吹髮到一半，他的動作突然停滯，接著就因為癲癇發作，倒坐在地。

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見到本來好端端吹髮的男助理，突然因為癲癇倒地，客人一手攙扶，同時轉頭向旁人呼救。後來店內其他員工見狀後，先將吹風機的電線拔掉，關心倒地同事片刻後，便繼續工作；而男助理也在地上坐著休息了一會兒，才自行起身。

▲髮廊店家事後發文回應，反控該員工沒有感恩，還去檢舉老闆。（圖／翻攝臉書）

但男助理這段因病倒地的影片，不但被自家老闆娘PO網，還被公告周知「千萬不能用」，讓網友看了直呼太誇張，痛批「怎麼會有這種冷漠的老闆」、人家不搶不犯法！人家只是癲癇發作，你不應該公眾貼出來讓大家來指責」。

對於網友批評，店家也親上火線發文回應：「很多問題，總之不要同情可憐這種人！月休六天薪水25,000，只會洗頭又常常出問題！請他沒有感恩你，還會去勞動部檢舉老闆！我還不是第一個被他檢舉的，以前在彰化就去檢舉店家了，跟他說不適合，還繼續來上班，表面很乖巧可憐，讓你不忍心辭掉他，結果背後去勞動部檢舉你。」不過有網友還是認為，其實不知道當初應徵時的情形，也不好批判癲癇這件事，但就算這名男助理上班的情況真的不好，也不該隨意PO出對方癲癇發作的影片。

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