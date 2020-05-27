「淚水」就能檢測乳腺癌！日本新技術「結果最快10分鐘」出爐

▲日本神戶大學成功研發出了使用淚水進行乳腺癌檢測的新技術。（圖／翻攝自富士电视台）

圖文／CTWANT

醫療科技日益進步，現在竟然只要幾滴「淚水」就能夠進行乳腺癌檢測！日本神戶大學研發了一項新技術，用淚水就能夠檢測乳腺癌，只要10至20分鐘結果就能出爐，他們也計畫在2021年投入使用此技術。

根據日本富士電視台報導，日本神戶大學研發了一項新技術名為「TearExo」，用一個內置金屬片的滴管採集淚水後，再通過精密儀器檢測，只要10至20分鐘就能夠得到檢測出其中是否含有癌細胞，此外，該方法還能檢測出接受治療的患者，使用的藥物是否有效。

▲内置有金属片的特殊滴管。（圖／翻攝自富士电视台）

神戶大學教授竹內俊文表示，此法可以提高癌症檢測率，確保在癌症早期就能發現問題，可以盡早接受治療，他也表示許多人因癌症檢測太過繁瑣所以不願去做，但現在有了如此簡便又可靠的方式，他認為大家都會安心許多，並願意進行檢測。

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