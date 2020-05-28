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「台年輕人奴性重才快樂」他稱香港更自由：想移民大錯！有種在台阻饒捷運

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▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲香港民眾上街反對「港版國安法」。（圖／路透社）

記者陳俊宏／綜合報導

「港版國安法」預計於28日在大陸全國人大會上進行審議，許多港人對香港的前景感到擔憂，已開始規劃移民，其中台灣詢問度增加10倍。對此，國民黨桃園市議員詹江村表示，香港年輕人誤以為台灣很自由，還想要移民台灣，真是大錯特錯，「台灣的年輕人只是奴性重，他們之所以感覺很快樂，是因為他們被奴役還怡然自得…對於疫情稍有質疑，馬上被刑事局約談做筆錄，香港人你們能想像嗎？」

專營港人移民台灣的移民公司朗峰國際指出，「港版國安法」的消息一出，公司立刻接到大量諮詢電話，數量至少升上了10倍，「最晚到凌晨1點多都還有電話，接著清晨6點又有人打來。」

總統蔡英文27日指出，會有專案來處理港人進入台灣安置、就業等，「我們照顧香港人民的決心不變，我們會提供他們必要的協助，讓他們到台灣來居留、生活，還有工作。」

▼詹江村認為，台灣媒體被控制，只能播官方要的資訊。（圖／路透社）

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

根據台灣《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》，香港、澳門人民若想申請在台灣居留，其實有16種方式，包括最廣為人知的在台投資600萬以上，還有依附親人、在特殊領域有成就者。

不過，詹江村26日在臉書說，「香港年輕人誤以為台灣很自由，還想要移民台灣，真是大錯特錯，帶種你在台灣走向街頭，破壞交通設施，阻撓捷運試試看。」

詹江村表示，「香港遠比台灣自由太多了，不要被台灣年輕人誤導了，台灣的年輕人只是奴性重，他們之所以感覺很快樂，是因為他們被奴役還怡然自得。」

詹江村寫道，「媒體被控制，只能播官方要的資訊，天天造神，對於疫情稍有質疑，馬上被刑事局約談做筆錄，香港人你們能想像嗎？」

▼詹江村臉書發文。（圖／翻攝「詹江村專頁」臉書）

「台年輕人奴性重才快樂」詹江村稱香港更自由：想移民大錯！有種在台阻饒捷運。（圖／翻攝「詹江村專頁」臉書）

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