港版國安法／北京大逆襲　港社運人士措手不及...喊繼續抗爭下去

▲北京逆襲出手「港版國安法」，撼動中外媒體。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸全國人大會議今（28日）即將閉幕，中外媒體最關注就是「港版國安法」草案審議。北京這次逆襲出手，讓香港、美國十分震驚，這條法來的太快，同時也改變中外媒體對兩會的報導風向。香港青年新政召集人梁頌恆接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「消息一出來，自己都有點驚訝，擔心會影響香港金融市場地位，美國可能取消對香港貿易的特殊地位。」他也說，未來一旦草案通過，實行立法後，港社運人士已經做好長期抗戰準備。

「港版國安法」大逆襲

今年大陸兩會投下一顆震撼彈，「港版國安法」提前審議。回顧大陸人大開幕登場前一天，中外媒體還在聚焦經濟、疫情、中美關係、涉台等話題。港媒《01》21日晚間率先報導人大會議議程有一項涉及「港版國安法」，變相為港國家安全問題部分立法，草案主要針對4種行為，分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為，以及外國和境外勢力干預香港事務。

隨著人大今（28日）即將閉幕，全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)》的議案即將表決，外界認為北京全力護航這項草案，肯定全體通過。港媒分析，這項議程一但塵埃落定，就是獨立新法，和《基本法》23條不同，未來用於防堵香港治安問題，罰則會更明確。

▲香港前立法會議員、香港青年新政召集人梁頌恆。（資料圖／記者任以芳攝）

港媒、社運人士「震驚」

「港版國安法」提前審議，也讓香港社運人士措手不及。香港前立法會議員、香港青年新政召集人梁頌恆接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「消息一出來，確實有一點驚訝，這條法來的太快，擔心會影響香港金融市場地位，美國可能取消對香港貿易的特殊地位。推估最快八月會實行，同時牽動九月即將舉行的第七屆香港立法會選舉。」

梁頌恆也表示，「過去支持反送中，就是不想有任何的香港人和其他人被送到中國，這個就是我們的恐懼。但香港版本國安法如果通過，擔心以後會把香港直接變成中國，比我們之前的恐懼還要恐怖。」未來，這條法一旦實行？梁頌恆指出，不管如何都會繼續抗爭下去。

▲ 香港資深媒體人舒振輝指出，「港版國安法」出現讓人措手不及。（圖／受訪者提供）

另外，香港資深媒體人舒振輝接受《ETtoday新聞雲》訪問也表示，「港版國安法」這個消息出來以後，感覺是「平地一聲雷」。目前香港情況，可以說是一波未停一波又起，疫情又沒有完全受控，大家都覺得應該以抗疫優先，沒有想到突然蹦出這個政治議題，所有媒體都很錯愕，也擔憂未來香港局勢會不穩定一陣子。

▲陸官媒新華社：110萬港人連署挺「港版國安法」 香港社會可以撥開雲霧。（圖／新華社）

動員官宣「改變兩會風向」

港媒曝光「港版國安法」消息當晚，人大發言人張業遂21日率先回應，國家安全是安邦定國的重要基石。維護國家安全是包括香港同胞在內的全國各族人民的根本利益所在，堅持和完善「一國兩制」制度體系，是完全必要的。

從那一夜起，大陸報導全吹向「港版國安法」。各大官媒發動文宣戰，大量報導和社評強調「港版國安法」絕對不會動搖香港一國兩制現況，企圖穩定人心。有陸媒私下透露，「原本防疫、經濟、大國外交和涉台話題都很重要，結果，公司改變兩會版面，全改成香港議題。」

▲港版國安法的出現，香港社運人士開始發動抗議。（圖／路透社）

北京旨意VS陸、港民意

逆襲的「港版國安法」，第一波有大陸官宣全力支持，第二波是官方表態，港澳辦原常務副主任陳佐洱表示，「香港國安法是對港人最大的關愛。」香港特首林鄭月娥26日強調，示威反對港版國安法的人，將依法處理。

第二波香港商界力挺，首富李嘉誠、香港四大地產商新地集團、長和集團、新世界集團、恒地集團陸續表態，認為「港版國安法」能夠穩定香港局勢，建構更安定的投資、經商和社會環境。

目前，香港社運人士開始發動多起抗議行動，同時也有超過100多萬港人聯署支持「港版國安法」，香港內部已經出現兩種正反聲音對撞。另外，大陸知名社群平台，幾乎一面倒向認同北京出手的正是時候。未來「港版國安法」審議通過，美方必定強力干涉，過去港陸之間矛盾很難在短時間化解，香港命運恐怕還會再動盪一陣子。