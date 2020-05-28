遭示威者圍毆血流滿面！港律師回憶「那一刻極度恐懼」：差點命都沒了

記者蔡儀潔／綜合報導

在24日的香港遊行期間，律師陳子遷與遊行示威者爭論，隨即被「私了」，遭到拳腳、棍棒圍毆，不只全身衣物殘破不堪，甚至血流滿面！他近日向《中通社》透露，當時「差點命都沒了」，示威者攻擊時有分工，已經沒有了理智。

▲在24日的遊行中，香港警方逮捕近200名示威者。（圖／路透）

陳子遷在訪問中回憶稱，當時他對示威者說了一句「你們這班黑暴不要走，警察會把你們都抓起來的」，之後就被打了，黑衣示威人主要是打他的頭和後腦，「聽到砰砰聲，用鐵板打我」，那一刻極度恐懼，又想起家人，「覺得我對不起他們，我有老婆和子女」，覺得很不開心。

▲ 律師被打畫面。（圖／翻攝自youtube）

根據陳子遷的說法，示威者攻擊時有分工，有人負責打你，有人負責開傘，有人攔著你不給走。他感嘆，「很兇殘，沒有了理智」，而且示威者多是年輕人，認為他們思想未成熟，被人教唆，現在香港人已經變質，年輕人失去理智，但年輕人是香港的未來，所以覺得香港很可悲。

對於「港版國安法」的訂立他表示支持，「因為現在這班已不是藍黃之分，而是暴亂、分裂國家」，希望立法之後，香港可以回復平靜，可以發揮到國際金融中心的地位。

香港為反對北京審議「港版國安法」、「國歌法」，在24日再次發起遊行，期間律師陳子遷在銅鑼灣與示威者爭執後被「私了」，打至臉部披血，最後向警方求助被緊急送醫治療。香港律師會發表聲明，經過探望後瞭解，陳子遷頭部受到重擊，頸部大動脈、手部及背部都有割傷，對於整起事件感到痛心、失望，強烈譴責種種的暴行。