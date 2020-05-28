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陸委會公布「香港人道救援」四大原則　將編列預算

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▲▼立法院內政委員會,邀請大陸委員會主任委員陳明通就我國政府『撐香港』之具體作為專題報告。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院內政委員會邀請大陸委員會主任委員陳明通就我國政府『撐香港』之具體作為專題報告，並在會前接受媒體訪問。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

因應香港人可能因「港版國安法」出現移民台灣需求，以及總統蔡英文指定提出「人道救援行動方案」，陸委會主委陳明通今（28日）提出四大指導原則，包含政府主導、陸委會作跨部會整合、由政府所成立的法人機構協處、編列預算挹注經費等。

陳明通今天出席立法院內政委員會，就政府「撐香港」和港澳條例第18條、60條內容是否修改態度做說明。

▲▼2020大陸全國兩會人大開幕,2020兩會,2020人大,北京,人民大會堂。第十三屆全國人民代表大會第三次會議將在人民大會堂舉行開幕會。（圖／翻攝自CCTV）

▲大陸全國人大會議今天將審議港版國安法，針對顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預四類行為。（圖／翻攝自CCTV）

他在會前受訪時表示，新的情勢可能讓越來越多香港人民來台，因應總統指示，並與行政院長達成共識後，政府為完善港人來台居留、安置、照顧三大政策目標，提出四個重點、指導原則。

陳明通說，四項原則首先是，對於香港的援助跟關懷專案由「政府主導」；第二，陸委會作跨部會整合；第三，由政府所成立的法人機構來執行，整合民間跨部門能量來加以協處；第四，政府編列預算，挹注經費。他補充，細部內容確定後，將盡速對外說明。

陳明通還解釋，所謂香港澳門關係條例與「台灣地區與大陸地區人民關係條例」的差異，關鍵在「人民」兩字，這是因為過往在政治上，我方將符合高度自治的香港、澳門視為第三地，因此授權法律來特別處理與港澳的各種關係。

但面對大陸全國人大今天將審議「港版國安法」，陳明通認為，這明顯降低了香港的高度自治，因此政府必須密切觀察和評估，並了解香港未來所做的事情，是代表香港的意志，還是北京的意志，以做出因應。

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