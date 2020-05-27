游錫堃28日召集黨朝野協商　研議發表共同聲明挺香港

▲立法院長游錫堃。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸日前在兩會上提出「香港版國安法」並將於28日審議，此法讓香港僅存的獨立空間形同消失，致上萬香港人在24日走上街頭示威抗議，時代力量立法院黨團26日呼籲，立法院長游錫堃應儘快召集黨團協商，研擬國會共同聲明，以譴責中共的蠻橫暴行。對此，游錫堃將於28日召集朝野協商，研商因應「香港版國安法」發表國會共同聲明。

時代力量黨團26日上召開「對新內閣的期待」記者會，針對香港局勢，呼籲各黨團能同意共同提出立法院朝野黨團共同聲明。時力黨團總召邱顯智表示，中共人大企圖通過「香港版國安法」，對香港的影響非常重大，甚至會進一步侵害香港的民主自由，呼籲游錫堃應儘快召集黨團協商，研擬國會共同聲明，以譴責中共的蠻橫暴行。

邱顯智指出，時力黨團所提出的朝野黨團共同聲明，其中有四大重點，分別為「譴責中共撐香港」、「專案協助助香港」、「政治庇護護港民」，以及「緊盯變化顧臺灣」。

此外，總統蔡英文27日下午以黨主席身分出席民進黨中常會，蔡英文會前受訪時表示，行政院將組成專案，對於香港人提出人道救援行動方案，專案由陸委會負責規劃，進行跨部門協調專案，希望陸委會在最短時間提出規劃，並會對社會大眾說明。

國民黨27日下午也表示，國民黨肯定蔡英文下令行政院規劃港人人道救援專案，國民黨立法院黨團已積極研擬相關法律提案與政策建議，以利通案處理港人來台求學居留之相關規範。

對此，游錫堃28日下午將召集黨團協商，研商因應「香港版國安法」發表國會共同聲明，目前包括時代力量黨團、台灣民眾黨團、國民黨立委陳以信皆已提出《香港澳門關係條例》相關修法，游錫堃28日將召集朝野協商，研商是否由立法院發表國會共同聲明。

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