國民黨中常委：民進黨應修訂港澳條例「提供政治庇護」

▲中常委田方倫受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

因應北京推動「港版國安法」的後續事件，國民黨中常委田方倫提議，要求民進黨依據港澳關係條例第18條提出具體措施。對此，黨主席江啟臣今在中常會中裁示，交由政策會進行研議。

中常委田方倫、曾文培27日在中常會中提議，要求民進黨政府依據我國「香港澳門關條條例」第18條提出具體措施，針對港人提供人道協助，緊急的狀況甚至能提供政治庇護，加以制度化、法制化。

田方倫提案，建請國民黨立法院黨團因應港版國安法修訂，要求民進黨政府依據我國「香港澳門關條條例」第18條規定「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」，提出具體措施，或積極修訂該條例，以回應港人及民眾訴求。

根據提案，由於中共當局提出「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)」，依媒體報導其細節未與香港各界充分溝通。但民進黨政府卻表示，「依據港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」。

提案中指出，有鑑於國民黨長期支持香港民主與自由，早日落實雙普選，並時時對於香港地區發生大型抗爭所引發的社會不安表達由衷關切。倘若此次港版國安法修訂未能充分與港人溝通，造成香港未來政治與經濟衝擊，同時也可能影響兩岸關係動向。