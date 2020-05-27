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獨／謝立功現身立院「同框柯文哲」　可望接任民眾黨秘書長

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▲▼。（圖／記者楊亞璇攝）

▲謝立功陪同柯文哲出席黨政會報。（圖／記者楊蕓攝）

 記者楊亞璇／台北報導

民眾黨日前風波不斷，秘書長張哲揚請辭後，引發外界關注。近日傳出前移民署長謝立功悄悄加入民眾黨，參與立法院黨團晨會已逾1個月，民眾黨主席、台北市長柯文哲27日中午出席黨政會報，謝立功更與柯文哲搭乘同一台車，全程陪同，黨內更有意安排他擔任黨團顧問，據傳很有可能會接下民眾黨秘書長。

謝立功曾擔任前移民署長，曾獲國民黨提名，在2014、2018年參選基隆市長，接連2次挑戰基隆市長失利後，去年3月鬆口有意3度角逐基隆市長。柯文哲每週三中午都固定到立法院民眾黨團主持黨政會報，柯文哲27日一抵達立院時，只見身穿黑衣、戴口罩的謝立功第一個下車，不過他相當低調，默默陪同柯文哲入場。

據了解，柯文哲早在第一任就與謝立功就有共同朋友，以前也曾碰過面，如今謝立功表達要加入民眾黨，柯文哲也同意他先參與黨團晨會，甚至柯文哲週一（25日）即通知黨團，指示邀請謝立功一起參加黨政會報，也有打算讓他擔任顧問，謝立功雖然還沒有正式入黨，但他意願相當高，還曾表示會把國民黨黨籍退掉。

▲▼。（圖／記者楊亞璇攝）

▲謝立功陪同柯文哲出席黨政會報。（圖／記者楊蕓攝）

黨內高層表示，因為謝立功有表達想要加入民眾黨，先讓他來跟大家認識，因為他有在學校上課，有空的時間才會參加晨會，大概一週2、3次，由於一早就須針對輿情討論定調、回應，他以豐富經驗做一些政治判斷，擬定黨的論述，像是香港問題應該怎麼論述，他也有提供建議。

黨內高層透露，未來將聘他為黨團顧問，也讓他方便進出黨團，或看是要掛在黨團顧問、黨顧問、還是黨主席顧問，「都好啦」，謝也表示名稱不重要，至於接任秘書長？「他適合做什麼要先培養默契」。

對此，謝立功受訪表示，民眾黨是一個新興的政黨，提出很多很有意義的法案，港澳條例18條修法等，民進黨一黨獨大、「太鴨霸了」，所有在野政黨應好好結合，才有制衡力量 。他稱讚柯文哲不是傳統正式人物，「其實蠻務實的，不會唱高調」，真的實事求是很不錯。對於柯文哲有託付任務？謝立功回稱「目前還不好說」。

▲「改善空汙、我能做到！」丁守中、謝立功記者會、張善政▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲謝立功仍有國民黨籍。（資料照／記者屠惠剛攝）

面對黨籍問題，謝立功坦言，他沒有國民黨黨職，但仍是國民黨黨員，至於若被開除黨籍？謝立功說，目前還沒到這一步，以民眾黨來說是柔性政黨，「可是國民黨有一定機制，如果說走到這一步，國民黨怎麼做只能尊重」。

被問到即將擔任民眾黨顧問，謝立功低調說「先不急，應該時間到了就會曉得」，面對追問他頻頻喊「不急、不急」，至於秘書長一職，謝立功強調，他持開放的態度，他自己不是有決定權的人，他只能說，以民眾黨發展來說，如果有不同的人加入，當然是一件好事，「如果我能扮演一些角色，應該會有很多事情能夠做」。

▲▼許效舜出席台灣民眾黨國家治理學院演講。（圖／讀者提供）

▲許效舜上週出席台灣民眾黨國家治理學院演講。（圖／讀者提供）

只是恰巧上週許效舜受邀參與民眾黨國家治理學院地方研習營，許效舜稱「只要對基隆好，不論哪一黨都很歡迎，不排除與任何政黨合作」，而其實謝立功當時也在場，對於兩人皆有意角逐基隆市長，是否有些尷尬？

謝立功則說，對台灣民眾好、對基隆好「也不一定是我啊」，許也是不錯人選，離選舉還有兩年半，充滿變數，看大家怎麼爭取最多民眾認同。

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