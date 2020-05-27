聲援香港民主　南韓十多名大學生赴陸駐韓使館抗議：重設連儂牆

▲南韓大學生、香港留學生27日至中國駐韓使館抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國大陸13屆全國人大預計28日審議「香港版國安法」，除激起香港連日來大小抗爭不斷，不少聲援香港情勢的南韓學生更對此表達不滿，結合校內十多名港籍留學生，到首爾中區的中國駐韓大使館前召開記者會抗議。

根據韓媒《朝鮮日報》，延世大學、韓國外國語大學、中央大學的學生在駐韓使館前，手持寫著「堅決反對制定打壓香港民主的國安法」、「引領香港抗爭走向勝利」等標語的橫幅、看板，認為制定國安法之舉是在打壓國內異議人士，向北京當局表達強烈抗議。

隨著近日香港、北京關係日益緊張，繼去年11月聲援「反送中」後，首爾市內主要大學又掀起一波支持香港的聲浪，雖因新冠肺炎疫情無法舉辦集會、遊行等活動，但各大學生會的官網、社群粉絲專頁皆出現聲援香港的文章，一些學生幹部更計劃重建「連儂牆」。曾聲援去年反送中的漢陽大學學生金志文（김지문，音譯）表示，「現在香港市民正等待著我們替他們發聲。」

根據《韓聯社》報導，中國駐韓大使館內部人士已就「香港版國安法」等議題，透過各種外交手段，向南韓外交部等部門交換意見，中國駐韓大使邢海明也在24日央視採訪時表示，「中韓是友好鄰邦，一向相互尊重彼此在核心議題上的立場，香港議題也不例外。」

南韓外交部對此回應，「香港和我國在人文、經濟交流上有密切關係，正持續關注香港議題。」

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