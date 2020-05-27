6/7起捷運離峰不戴口罩？　黃珊珊：中央宣布後辦理

▲黃珊珊說明疫情。（圖／記者楊亞璇）

記者楊亞璇／台北報導

6月7日大解禁，指揮中心指揮官陳時中舉例，解封後民眾可戴口罩或安全距離擇一，但在尖峰時間捷運人數眾多，難以維持安全距離，還是建議「口罩盡量戴起來」，但離峰時段就可以拿下來。對此，北市副市長黃珊珊27日上午表示，「如果中央要解沒有意見」，但是現在不戴口罩會被罰，等中央宣布後辦理。

黃珊珊表示，其實捷運站或捷運內，中央的原則很清楚，室內1.5、室外1公尺就不用戴口罩，但是做不到才要戴口罩，這跟北市一樣，捷運禁令是中央下令，要解的話當然依中央規定辦理。

黃珊珊強調，重點是社交距離做不到戴口罩，如果離峰每個人都到1.5公尺，如果中央要解沒有意見，很難去控制的話，還是覺得個人做好防護，「因為現在如果不戴口罩是會被罰的，中央要宣布之後我們才能夠解，如果解了才會照這樣辦理」。

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