6／7大眾運輸口罩鬆綁？　侯友宜：擁擠密閉場所口罩一定要戴

▲侯友宜市政會議後受訪。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

國內連續44天沒有病例，指揮中心表示可望在6月7日大規模解封，至於大眾運輸口罩是否鬆綁？新北市長侯友宜27日表示，大眾運輸屬於人潮多、空間封閉的地方，口罩一定要戴。

侯友宜說，大眾運輸車廂內、車站內都很難保持社交距離，所以人潮擁擠的地方、封閉場所，仍規定要戴口罩。

中央流行疫情指揮中心26日宣布，若本土個案零確診能維持至6月7日，生活防疫措施將可鬆綁，屆時藝文、餐飲、休閒活動場所，將不再受人數限制。不過，針對大眾運輸是否延續戴口罩規定，指揮官陳時中回應，戴口罩跟社交距離擇一即可，但搭乘捷運時旅客眾多難以維持社交距離，還是建議擠的時候口罩還是要戴起來。

有關大眾運輸系統能否販售自由座與站票，陳時中表示若到時候仍無本土病例，將連同飲食一併開放販售。

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