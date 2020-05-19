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汐止警拍完婚紗「取締酒駕撞亡」　騎士賠雙親471萬：出獄願每月侍奉

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▲▼基隆一名警察發生事故命危，一動不動躺在馬路中間。（圖／翻攝爆廢公社）

▲其他同仁努力搶救薛員，卻還是沒能將他從鬼門關拉回。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃翊婷／綜合報導

31歲警員薛定岳去年8月28日為了取締違規的王姓男子，一路從新北市汐止狂追到基隆百福社區，中途不慎滑倒撞上分隔島，送醫急救仍宣告不治；薛員雙親至今仍走不出喪子之痛，每夜難以成眠，只能求助精神科，事後對王男提告分別求償613萬及638萬多元。基隆地院法官本月裁定，王男應賠償薛父200萬、薛母271萬7107元，全案仍可上訴。

據了解，薛定岳是警專25期畢業，從警以來表現優秀，曾於2014、2016年、2017年獲得警局表揚，為好人好事代表，事發前不久才剛與女友拍完婚紗照，準備結婚，沒想到卻在執勤時遇上死劫，讓父母、女友、警局同事悲痛不已。

薛父在判決書中主張，兒子是新北市汐止警分局汐止派出所的警員，事發當天在汐止區忠孝東路與秀峰路口執行取締酒駕勤務，看見王男騎車紅燈左轉，於是示警攔查，沒想到對方加速逃逸，這才開啟警用機車的警笛、警示燈，一邊大喊「警察」一邊在後追緝；雙方一路從汐止跑到基隆百福社區，就在行經七堵區新台五路二段與福三街的T字路口時，王男任意變換車道、蛇行，甚至闖紅燈左轉想回家，兒子閃避不及摔倒，頭部撞上前方路口的分隔島，緊急送醫急救2小時仍因中樞神經性休克宣告不治。

雖然王男在刑事方面被依妨害公眾往來安全致人於死罪判處12年，但薛員雙親不忍兒子年僅31歲就因公殉職，至今仍無法走出悲痛，夜夜難以成眠，只得求助精神科協助，因此決定向王男提告，並分別求償613萬1596元及638萬2000元的扶養費、精神慰撫金等。

▲薛定岳舉辦告別式場面哀戚。（圖／記者唐詠絮攝）

▼▲薛定岳的告別式場面哀戚。（圖／記者唐詠絮攝）

▲薛定岳舉辦告別式場面哀戚。（圖／記者唐詠絮攝）

對於薛員父母的主張，王男表示對事發過程沒有意見，但薛員當時並沒有依照法定程序攔檢，「是他自己來撞我的，因為他踹我的機車，我心生恐懼才會蛇行」、「家屬請求的金額是天文數字，我負擔不起，但我願意出獄後每月侍奉他們」。

基隆地院法官認為，王男本應注意交通法規，卻在限速每小時50至60公里的路上高速狂飆，過程中突然向左側變換車道，又突然把機車車頭向右拉回，導致薛員閃避不及撞上分隔島，這些都有道路的監視器畫面為證，可以認定與警用機車發生擦撞，是因為他違規所致。

不過，法官接著指出，經過調查確認薛父名下有一筆房產、一筆田產，財產總額超過403萬元，理應能靠自己的財產維持生活，提告請求賠償扶養費並不合理，但兩人屆齡退休突然遭逢喪子之痛，所受精神痛苦至深且鉅，考量到王男目前仍在監服刑，名下也沒有任何財產，最後裁定他應賠償薛父200萬、薛母271萬7107元較為合適，全案仍可上訴。

▼王男現階段仍在服刑中。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼王姓男子惡意衝撞薛定岳，導致他打滑撞向安全島身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

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