愛慕女同事竟無故跟蹤罰不怕！台電男嘴硬：她也有跟蹤我

▲台電男喜歡女同事，竟無故跟追對方，經勸阻不聽，一犯罰1000元，二犯罰3000元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名台電公司員工蕭姓男子因愛慕黃姓女同事，竟無故跟蹤對方，且經多次勸阻不聽，被依違反《社會秩序維護法》裁處罰鍰3000元，但蕭男不服提出異議稱，強調自己沒有跟蹤，甚至反控黃女也有跟蹤他。台北地院認為，黃男已有前例，如今又犯，原處分沒有不當，因此駁回異議。

蕭男聲明異議指出，黃女停車地方與他相同，他沒跟蹤黃女，且地點在公司，「下班時間遇到黃女何謂跟蹤？」事發當天3月6日下午5點多，黃女早就下班走了，但黃女一看到他就錄影，認為是在製造告他的事蹟，而黃女告他的事，他不清楚，派出所通知他去說明，他也沒去，甚至說他也有黃女跟在他後面錄影的證據，「到底誰跟誰？」

法院調查，1月3日下午5時許，蕭男就曾在羅斯福路3段的巷子「無故跟蹤」黃女，1月8日被依違反《社維法》罰1000元罰鍰，當時蕭男供稱，他喜歡黃女，但不是跟蹤她，他們只是同一條路回家；蕭男還說，他看到黃女只是想跟她打招呼，說一聲再見，祝她假日愉快，或只是想約她是不是想出來玩，沒有其他意圖。

沒想到蕭男被罰1000元後仍不學乖，2個月後（3月6日），蕭男下班騎機車對著黃女說：「早點回家，拜拜」，隨後蕭男又折返詢問黃女：「要不要一起去爬山，要不要，要不要一起去」等語，黃女大聲喝斥：「走開、走開」後，蕭男才騎車離去。但不到5分鐘，蕭男看到黃女行經巷口旁，又逆向行駛並停下與黃女兩眼相視，黃女指名道姓喝斥：「我警告你，不要再跟蹤我，我警告你喔！」

法官審酌蕭男先前已因跟蹤、騷擾黃女的行為，經台電公司記過2次及送性別平等委員會審議，1月也被裁罰過，不料3個月內又再犯，處分3000元罰鍰於法無不合，因此蕭男請求撤銷原處分為無理由，予以駁回其異議。

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