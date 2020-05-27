京阿尼縱火犯被逮　遺屬嘆：依舊無法改變女兒被燒死的事實

▲京阿尼縱火事件一共帶走36位畫師的性命。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

震驚全球的京阿尼第一工作室縱火案奪走了36條寶貴生命，而《涼宮春日的憂鬱》的色彩擔當石田奈央美也在當時不幸葬生火窟。京都警方27日上午將嫌犯青葉真司逮捕，並在同日上午7時20分親自通知石田的父母。石田的母親哭著表示，自事發後這10個月來，天天都很漫長，即便腦子裡知道女兒已經不在了，還是無法控制地想念她。

根據《時事通信社》報導，負責決定《涼宮春日的憂鬱》中人物與背景色彩的石田奈央美罹難時僅49歲，警方27日上午通知她的雙親逮捕嫌犯青葉真司一事後，石田高齡79歲的母親在石田奈央美的遺照前默默地說道，「那個人終於被逮捕了喔。」

▲縱火犯青葉真司27日警方逮捕。（圖／路透）



石田奈央美的母親接受《時事通信社》採訪時哭著表示，「10個月實在太漫長了。我每一天每一天都好想她。即便我的腦子裡明明就已經知道她早就離開我了。」石田的父親說，「我的女兒終於能夠稍微瞑目了。」他也憤慨地表示，「只能處以極刑。」

石田的父親在她的遺照前將雙手合十並說道，「終於在一周年忌日前抓到兇手，事情也能告一段落了。」

另一位罹難者津田幸惠的父親在面對記者採訪時僅淡然表示，「沒有任何感覺（青葉真司被逮一事）。一切交由司法審判。」對於嫌犯縱火的動機，他說，「無論他的動機為何，都無法改變幸惠受到的痛苦。」

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