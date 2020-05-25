宅男愛上女網友！1個月後就當爸「傻傻當ATM」…1張身分證讓他醒悟了

▲大陸一男子發現妻子所有個資都是假冒的。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

「妻子」名字、年齡、戶籍、身分證、生活經歷都是假的，甚至婚宴的家屬都是請來的「臨時演員」。在1年多的時間裡，廣州市增城一位男子以為自己已經完成娶妻生子的人生大事，不料卻掉入了詐騙陷阱。據廣州警方19日透露，該涉嫌詐騙的女子近期被警方逮捕。

據《中新網》報導，2018年3月，阿東（化名）通過一款交友軟體認識小萱（化名）。交往不到1個月小萱便稱自己懷孕，見過雙方父母之後，兩人開始同居。

2018年9月，兩人準備領結婚証。期間，小萱用各種理由稱，需要用錢，希望男友支援。阿東都慷慨給錢，從來沒有懷疑過對方。

2018年11月，小萱稱，產檢時，醫生發現孩子沒有胎心，於是便做了流產手術。阿東雖然傷心，可生活還要繼續，與小萱定好2019年春天舉行婚禮。

隨著婚宴日子臨近，小萱越來越焦急。原來，她曾結過婚，還有一個2歲的孩子，身分証也是假的。隨後，她想出一招，在網上花1.6萬元人民幣（下同）僱了12名臨時演員，充當父親、外公、外婆、伯父、伯母以及姐妹們，婚禮當天也安全過關。

沒想到，2019年下半年的一天，表姐跟阿東透露，小萱曾向她借了6萬元，可多次催促尚未還清。隨後，阿東找老婆談及此事，對方並不承認還生氣離家出走。

在小萱離家的日子裡，阿東在家裡發現了一張身分證。這張身分證的照片是小萱的，可年齡小了2歲，戶籍住址也不一樣。

這時，阿東才發現妻子似乎有問題。1年多裡，小萱以幫忙找工作、開店、買房、裝修、做生意等理由，向自己及其家人拿或者借款數十萬元，甚至還用阿東的個資貸款將近20萬元。察覺真相的他，立即報了案。

經過調查，廣州增城警方將小萱抓獲。辦案期間，警方還接到多名事主報案，均是被小萱以合夥開店、買滋補品大額優惠促銷等方式詐騙，損失幾千元到數萬元不等。

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