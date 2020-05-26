飛行員赴美受訓喝酒鬧事...心得報告「複製貼上」　要賠華航194萬

▲華航飛行員赴美受訓竟喝酒闖禍違反校規，甚至學習報告都複製了事，遭華航退訓並求償，法官判華航有理，飛行員應賠194萬餘元。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者孫于珊／台北報導

華航送一名許姓飛行員到美國飛行學校受訓，沒想到許員竟破壞校規，又喝酒，又與駐衛警發生肢體衝突，甚至學習態度不佳，心得報告連續數月都「複製貼上」，內容雷同，華航因此將他退訓，並求償訓練支出等相關費用374萬餘元。台北地院審結，判許員應賠華航194萬餘元為適。可上訴。

華航主張，公司2015年6月派送許員赴美國飛行學校受訓，但同年12月24日聖誕夜，許員卻在學校寢室飲酒喧嘩，並在室內抽菸，且與巡房的學校駐衛警發生不當肢體接觸，公司得依規定將他退訓，但公司願從寬給予自新機會。不料，許員2016年1月至3月的學習心得月報告，內容幾乎相同，顯見許員學習態度輕忽，嚴重缺乏飛行員紀律，因此除終止職前訓練，也求償訓練費用及損失174萬餘元、違約金200萬元。

許員的律師辯稱，華航既然已就聖誕節飲酒事件，處罰許員停飛2週，就不得再以這件事重複作為終止契約的事由；學習心得報告部分，內容並非完全相同，且受訓期間的心得報告與飛行員的專業技術、紀律和飛行安全並無關連性。

法官經查，許員確實有違反美國飛行學校宿舍規定，且2015年8月、10月、11月、2016年1月至3月的學員個人月報告，許員在「個人生活困難或學習困難及自我改善計畫」欄位，均撰寫一樣的內容，「希望駕駛艙的操作介面，藉由不斷的Chair fly練習，加深映像以及肌肉記憶」、「熟背checklist，反覆自我訓練」、「跟同學互相練習，一個擔任航管，一個擔任飛行員」、「收聽ATC LIVE」、「研讀學校的Flight standards manual」等語。

法官認定許員以複製方式，敷衍呈報學習月報告，可謂投機取巧、敷衍蒙混，華航有理由終止契約，也為合法，因此判許員應賠償華航支出訓練費用159萬餘元、機票費3萬餘元、美國簽證費5千餘元、生活津貼11萬餘元，共174萬餘元。

至於違約金部分，法官指出，雖然許員未嚴守校規、紀律，學習態度敷衍等情事，但許員2015年6月至2016年4月間，已取得PPL證照、IR證照，及商用駕駛多引擎地面訓練課程的證明，認為許員仍有投入一定心力學習飛行技術，因此審酌後，許員應賠償20萬元違約金為適當。

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