　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

飛行員赴美受訓喝酒鬧事...心得報告「複製貼上」　要賠華航194萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼華航在松山機場的LOGO，華航的飛機停在松山機場的停機坪上，華航的China AirLines的英文字樣,掀起近日的改名正名。（圖／記者呂佳賢攝）

▲華航飛行員赴美受訓竟喝酒闖禍違反校規，甚至學習報告都複製了事，遭華航退訓並求償，法官判華航有理，飛行員應賠194萬餘元。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者孫于珊／台北報導

華航送一名許姓飛行員到美國飛行學校受訓，沒想到許員竟破壞校規，又喝酒，又與駐衛警發生肢體衝突，甚至學習態度不佳，心得報告連續數月都「複製貼上」，內容雷同，華航因此將他退訓，並求償訓練支出等相關費用374萬餘元。台北地院審結，判許員應賠華航194萬餘元為適。可上訴。

華航主張，公司2015年6月派送許員赴美國飛行學校受訓，但同年12月24日聖誕夜，許員卻在學校寢室飲酒喧嘩，並在室內抽菸，且與巡房的學校駐衛警發生不當肢體接觸，公司得依規定將他退訓，但公司願從寬給予自新機會。不料，許員2016年1月至3月的學習心得月報告，內容幾乎相同，顯見許員學習態度輕忽，嚴重缺乏飛行員紀律，因此除終止職前訓練，也求償訓練費用及損失174萬餘元、違約金200萬元。

許員的律師辯稱，華航既然已就聖誕節飲酒事件，處罰許員停飛2週，就不得再以這件事重複作為終止契約的事由；學習心得報告部分，內容並非完全相同，且受訓期間的心得報告與飛行員的專業技術、紀律和飛行安全並無關連性。

法官經查，許員確實有違反美國飛行學校宿舍規定，且2015年8月、10月、11月、2016年1月至3月的學員個人月報告，許員在「個人生活困難或學習困難及自我改善計畫」欄位，均撰寫一樣的內容，「希望駕駛艙的操作介面，藉由不斷的Chair fly練習，加深映像以及肌肉記憶」、「熟背checklist，反覆自我訓練」、「跟同學互相練習，一個擔任航管，一個擔任飛行員」、「收聽ATC LIVE」、「研讀學校的Flight standards manual」等語。

法官認定許員以複製方式，敷衍呈報學習月報告，可謂投機取巧、敷衍蒙混，華航有理由終止契約，也為合法，因此判許員應賠償華航支出訓練費用159萬餘元、機票費3萬餘元、美國簽證費5千餘元、生活津貼11萬餘元，共174萬餘元。

至於違約金部分，法官指出，雖然許員未嚴守校規、紀律，學習態度敷衍等情事，但許員2015年6月至2016年4月間，已取得PPL證照、IR證照，及商用駕駛多引擎地面訓練課程的證明，認為許員仍有投入一定心力學習飛行技術，因此審酌後，許員應賠償20萬元違約金為適當。

二手票券豐富你的生活

►好康別錯過～

【更多新聞】

影／工程師「黑屏」北捷手扶梯偷拍！緊黏窄裙黑絲OL　外送員吼「你拍什麼」秒壓制

「蔡英文作票必須下台」他PO影片涉造謠　結局逆轉！

影／1.8萬救回整棟透天厝！執行署撤拍賣發通牒　基隆男今還清欠繳罰款

ET快訊
高中立志「一定逃離鬼島！」　他留歐4年想台灣了：沒想像中美好
吳朋奉猝逝　「初戀」苗可麗記者會當場淚崩
「對不起，原來我們一直都唸錯」　BMW用2秒教你正確品牌發音
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「換手開車」撞進鬼門關…關鍵畫面曝！車主回握方向盤　3人命喪「火棺材」

粗心主人忘了綁在後保桿　發動就開走…可憐歐告遭拖行流血

20男女總統套房「大戰5hr」…超狂畫面網嚇傻！業者「人全找到了」：求償6萬

罷韓倒數中…警政署長自爆「傳聞有黑道監票」　要高市警強勢執法

南投中興新村會堂旁大樹突倒塌　砸毀停車格內黑色休旅車

台南機車女「訂百份、先來試」　店家備好料討錢…她轉頭說：要錢就不用了

荷蘭進口「明星畫框」藏玄機　調查員跟蹤郵差查獲6公斤K毒逮3人

快訊／台南市工安意外　金屬加工機作業員手遭機器夾成粉碎

飛行員赴美受訓喝酒鬧事...心得報告「複製貼上」　要賠華航194萬

「對不起父母」志願役男手機留遺書旅館輕生　家屬慟：他被債務壓得喘不過氣

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

「換手開車」撞進鬼門關…關鍵畫面曝！車主回握方向盤　3人命喪「火棺材」

粗心主人忘了綁在後保桿　發動就開走…可憐歐告遭拖行流血

20男女總統套房「大戰5hr」…超狂畫面網嚇傻！業者「人全找到了」：求償6萬

罷韓倒數中…警政署長自爆「傳聞有黑道監票」　要高市警強勢執法

南投中興新村會堂旁大樹突倒塌　砸毀停車格內黑色休旅車

台南機車女「訂百份、先來試」　店家備好料討錢…她轉頭說：要錢就不用了

荷蘭進口「明星畫框」藏玄機　調查員跟蹤郵差查獲6公斤K毒逮3人

快訊／台南市工安意外　金屬加工機作業員手遭機器夾成粉碎

飛行員赴美受訓喝酒鬧事...心得報告「複製貼上」　要賠華航194萬

「對不起父母」志願役男手機留遺書旅館輕生　家屬慟：他被債務壓得喘不過氣

民眾關家中！強生愛將竟趴趴走418km　英官員下台抗議雙重標準

吳朋奉猝逝！這些名人曾「爆出腦中風」...其中1位網友狂哭：痛失英才

解悶旅遊搶便宜票券　住宿第2晚0元、台北澎湖來回機票買1送1

首爾驚傳2起「兒童怪病」疑似個案！　罕見小兒致命疾病蔓延全球13國

「深夜～周三整天」鋒面雨彈最強熱區曝　氣象局示警有局部豪、大雨

口水散臭味！愛犬睡醒「嘴邊黑一圈」　擦乾會痛驚覺不對勁

後疫情時代國際政經局勢難料　黃天牧：黑天鵝、灰犀牛將常出現

賭王元配女兒「老爸還沒走早為信託撕破臉」　剩下3房和平同框…港分析師大讚！

從北到南免5HR自己去就好？業者曝「報名國內行程的理由」

瑪爾吃茶葉蛋「心悸喘不過氣」送急診　網友驚：我餵過！

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

社會熱門新聞

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

城隍廟香腸伯肝只剩一半　兒女相繼罹癌亡

撞擊瞬間曝！福斯GTI炸出火球　3男燒成焦屍

快訊／北市士林區1男陳屍商旅

即／欠貸20萬跑車遭扣　中和男開16槍傷2人

藍寶堅尼6名車中彈！賴皮男轟16槍慘了…修理費破500萬

10人歡聚成「最後晚餐　他與2同事命喪「火棺材」

「想吃」老婆不讓！人夫「她都不給我」喊離…妻崩潰

福斯GTI撞限速桿瞬間變火球！3男成焦屍身分查出

工程師緊黏黑絲OL偷拍　外送員喝斥壓制

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

百貨工讀生忘記關燈　挨罰1萬不敢上班

更多熱門

相關新聞

一顆頭有兩張臉！雙面貓誕生3天離世

一顆頭有兩張臉！雙面貓誕生3天離世

雙面貓又被稱作「雅努斯貓」（Janus），取自神話中的雙面神，成因有可能是胚胎在分裂為雙胞胎時沒有完全分離，以及2個胚胎在初期沒有完全融為一體。美國俄勒岡州一名飼主凱拉（Kyla King）家裡的愛貓在上周四（21日）誕下6隻小幼幼，而其中一隻就是罕見的「雙面貓」！

哈佛教授示警：中美競爭結果是「雙輸」

哈佛教授示警：中美競爭結果是「雙輸」

美商店拒顧客戴口罩　引文化論戰

美商店拒顧客戴口罩　引文化論戰

美國推薦最好坐的市售新車

美國推薦最好坐的市售新車

參審 VS. 陪審 哪個能解決司法民怨？│行動法庭 第66集

參審 VS. 陪審 哪個能解決司法民怨？│行動法庭 第66集

關鍵字：

中華航空華航機師美國飛行學校受訓飛行員

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

影帝吳朋奉倒在陽台死亡多時　姪女悲痛：約好了一起出門

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

不爽店家寫「武漢肺炎」！黃安當場塗改：井蛙的錯別字

快訊／賭王何鴻燊病逝享耆壽98歲！

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面