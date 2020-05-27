南部28歲OL「存款不到2萬」超迷惘！真實財產曝光...網破盲點：贏一堆人

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名28歲女網友家住南部，目前工作穩定，薪水落在40K左右，去年也買房背了30年貸款，眼看至今存款不到2萬元，她最近突然覺得迷惘；不過，網友們認為，她只是可用現金較少，但以擁有的資產來看，早就屌打一堆人。

女網友在dcard發文提到，月薪35K-42K的她，沒有學貸、車貸、卡債，也無須撫養爸媽，「讀書的時候隨家人安排，買了儲蓄險，加起來約50萬，有的期滿了，有的現在還在繳納中。」

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去年，女網友買了兩房一廳的學區房，家裡有資助部分頭期款，剩下的則貸款30年，每個月繳1萬多；此外，包括牙套、寵物、雜七雜八的開銷，每個月也大概1萬左右。

她直言，想要開始進行理財規劃，也訓練自己記帳，「目前只會無腦買美金，股票有在稍微了解，但什麼都不懂，雖然生活過得去，但我很清楚...現在的我其實是算負債吧，因為我沒有可隨時挪用的預備金，也就是說，我今天只要一個出事不能夠上班就完了。」

▲原po買的是學區房。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

自從買房後，她就特別迷網，甚至有好一陣子都會懷疑，「這麼早買會不會太衝動了？28歲這樣子的我好嗎？合理嗎？」

文章引起熱烈回響，許多網友表示，「我有房貸、儲蓄險，還是會額外存錢以防萬一」、「光是南部就贏過一堆人了」、「反過來想...有的人到28歲還沒房子呢」、「房子就是妳的資產啊，不必後悔」、「儲蓄到期有50萬閒錢可投資或運用，房貸壓力沒那麼大，妳薪資繳完後，還有剩餘金錢可用，早買早享受」、「放心，這狀態還不錯，只差在少了一點現金，及月收入低一些」、「有50萬儲蓄險又有房，還不到迷惘的程度吧？頂多流動資產不足而已」。

另外，同為28歲的網友也分享現況，「工作兩年，每月支出車貸、學貸，剩下差不多1萬5，所有的錢一半在銀行，一半在股市，目前總存款是一台國產車，我的規劃是等到結婚再開始思考買房的事情，結婚前先讓錢滾利息。」

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