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外幣保單退燒　前3月總體保費衰退逾1成　人民幣保單大減逾7成最慘

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▲人民幣。（圖／達志影像／美聯社）

▲根據統計，外幣保單前3月保費收入1,331.52億元，其中人民幣保單大減逾7成最多。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

金管會公布2020年前3月外幣保單最新銷售情況，外幣保單新契約保費收入為1,331.52億元，較上年同期衰退逾1成，而美元、澳幣、人民幣保單全面退燒，其中又以人民幣保單大減逾7成最多。

根據金管會保險局統計，今年前3月外幣保單商品最新銷售狀況，外幣保單新契約保費收入為新台幣1,331.52億元，較去年同期衰退13%，其中投資型保險折合約新台幣357.47億元、占比27%，傳統型保險折合約新台幣974.05億元、占比73%。

觀察今年前3月外幣保單銷售狀況，其中投資型新契約保費收入前3名依序為法國巴黎人壽、國泰人壽和安聯人壽；傳統型則是南山人壽、新光人壽和國泰人壽。

另從幣別來看，截至今年3月底，美元新契約保單保費收入41.75億美元，年減3%，其中投資型外幣保單新契約保費收入為10.24億美元，較去年同期小幅減少1%；至於傳統型則來到31.51億美元，也較去年同期減少4%。

至於澳幣保單部分，今年前3月澳幣保單新契約保費收入為1.8億澳元，年減43%，其中投資型新契約保費收入0.77億澳元，較去年同期減少29%；至於傳統型則來到1.03億澳元，較去年同期衰退50%。

另在人民幣保單方面，新契約保單保費收入今年1至3月是5.1億人民幣，年減73%，其中投資型新契約保費收入4.35億人民幣，年減75%；傳統型則為0.75億人民幣，較去年同期衰退23%。

金管會保險局表示，保險業銷售該類型保單時，應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利該業務穩健經營，以及維護消費者權益。

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