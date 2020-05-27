全球走入低利率時代　民眾善用美元保單避震累積資產

▲面對低利率環境，若能適當配置美元保單，可望有效提升資產運用的效益。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，面對低利率時代，國泰人壽表示，保險仍為較穩健的資產規劃選擇，而美元作為國際強勢貨幣，資產累積效果也較新台幣佳，若能適當配置美元保單，應能有效提升資產運用的效益。

台灣即將跟進日本腳步邁入「超高齡社會」，根據保發中心統計資料，到2018年底國人每人平均約有2.5張壽險保單，而壽險死亡給付平均保額僅約56萬元，在面臨少子化及高齡化的雙重壓力下，一旦家庭成員發生保險事故，恐衝擊家庭經濟及遺族生活。

一般來說，保險給付在用途上大概可分做自用或留給家人，國泰人壽指出，若要自用的話，主要著重在提早規劃退休生活，避免老年面臨資金短缺的問題，以30歲男性投保「國泰人壽樂美年年美元終身保險」6年期，保險金額2萬美元為例，每年實繳保險費3,287美元（含1%保費折減），在繳費期間內每年皆可領取年繳應繳保險費2.15%的生存保險金，相當於每年再折減2.15%的保險費，而繳費期滿後每年皆可領取年繳應繳保險費13.3%的生存保險金（約442美元），且越早規劃、年紀越輕投保，越有可能所領取的生存保險金就越多。

至於留給家人方面，以30歲男性投保「國泰人壽美利101利率變動型美元終身壽險（定期給付型）」，保險金額10萬美元為例，年繳保險費6,970美元（含1%保費折減），第6保險單年度起身故保障約為總繳保險費的2倍；若增值回饋分享金選擇「增購保額」，保障還可能逐年遞增，達到資產傳承與遺族照顧目的。

隨著時代演變，理財觀念也要跟著轉，國泰人壽建議，以自身需求為首要出發點提早規劃投保，在面臨通膨、低利率的情況下，長期配置資產累積效果較佳的美元保單，不僅能補強保險保障，也有助於退休生活規劃。