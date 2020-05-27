何時可去日本玩？　陳時中說了：回來還是要檢疫啊

▲衛福部長陳時中接受廣播專訪。（圖／記者宋良義攝）



記者蔡文鈴／台北報導

衛福部長陳時中27日接受過廣播專訪，並表示6月7日後幾乎可以確定解禁，至於外界關注何時可以出國？陳時中沒有正面回應，但笑著表示「回來還是要檢疫啊！」

台灣新冠肺炎疫情趨緩，6月7日開始可望恢復正常生活，下一步眾所期待的出國，仍未有明確方向，甚至傳出各部會有施加壓力，尤其是外交部。對此，陳時中表示，「沒有啦」，如果大家要出國旅行回來還是要接受檢疫，還是要找一些國與國之間的認證，並大讚紐西蘭跟越南的防疫表現都不錯。

日本已全面解除緊急命令，未來將逐步開放邊境，甚至傳出台灣可望列為第一波可入境的國家，而台灣人何時可以去日本旅遊，陳時中笑說，「人家歡迎你去，你不一定要去啊」，雖然會被外界批評，「那就罵吧，我想把自己守好，到那邊去可能會把病毒帶回來」，沒有辦法預測日本的疫情發展會如何。

而在疫情期間，祭出各種禁令陳時中也接受到許多意見反應，陳時中表示，很為難，每個時間都很為難，正反意見都有，「雖然大家覺得知名很高，但滿身都是箭靶，有些人覺得射完箭就好」，但是解除出國禁令還需要很長一段時間，就算可以出國了，回國之後一定要接受檢疫。

此外，陳時中近期在記者會上端出許多商品，藉此宣導「零病例」導致商品熱賣，被外界被封為「業配王」，陳時中說「覺得這個形容不是那麼好」，而近期到墾丁宣導防疫新生活頗受好評，但也不免落人口舌遭酸「你是觀光局長嗎？」，陳時中表示，壓力很大，但是去了跟大家進拒離接觸會很感動，全台走透透也不是沒有可能。

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