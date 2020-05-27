　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何時可去日本玩？　陳時中說了：回來還是要檢疫啊

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼衛福部長陳時中接受廣播專訪。。（圖／記者宋良義攝）

▲衛福部長陳時中接受廣播專訪。（圖／記者宋良義攝）

記者蔡文鈴／台北報導

衛福部長陳時中27日接受過廣播專訪，並表示6月7日後幾乎可以確定解禁，至於外界關注何時可以出國？陳時中沒有正面回應，但笑著表示「回來還是要檢疫啊！」

台灣新冠肺炎疫情趨緩，6月7日開始可望恢復正常生活，下一步眾所期待的出國，仍未有明確方向，甚至傳出各部會有施加壓力，尤其是外交部。對此，陳時中表示，「沒有啦」，如果大家要出國旅行回來還是要接受檢疫，還是要找一些國與國之間的認證，並大讚紐西蘭跟越南的防疫表現都不錯。

日本已全面解除緊急命令，未來將逐步開放邊境，甚至傳出台灣可望列為第一波可入境的國家，而台灣人何時可以去日本旅遊，陳時中笑說，「人家歡迎你去，你不一定要去啊」，雖然會被外界批評，「那就罵吧，我想把自己守好，到那邊去可能會把病毒帶回來」，沒有辦法預測日本的疫情發展會如何。

而在疫情期間，祭出各種禁令陳時中也接受到許多意見反應，陳時中表示，很為難，每個時間都很為難，正反意見都有，「雖然大家覺得知名很高，但滿身都是箭靶，有些人覺得射完箭就好」，但是解除出國禁令還需要很長一段時間，就算可以出國了，回國之後一定要接受檢疫。

此外，陳時中近期在記者會上端出許多商品，藉此宣導「零病例」導致商品熱賣，被外界被封為「業配王」，陳時中說「覺得這個形容不是那麼好」，而近期到墾丁宣導防疫新生活頗受好評，但也不免落人口舌遭酸「你是觀光局長嗎？」，陳時中表示，壓力很大，但是去了跟大家進拒離接觸會很感動，全台走透透也不是沒有可能。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
「哇哇哇！塌了塌了」高雄各處淹水畫面曝　黃泥水淹馬路…女一路
錢櫃80人混戰「創辦人」曝光！烏特邦神祕群組起底　每場運動淨
丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！爭吵主因曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷韓會不會過關？黃暐瀚9字回應…大嘆：表現不俗卻被「必殺之而後快」

6／7大眾運輸口罩鬆綁？　侯友宜：擁擠密閉場所口罩一定要戴

孫大千批高市綠營議員：只care罷韓不care高雄的一群政客

中央宣布國內6／7大規模解封　侯友宜回應了

快訊／新北宣布停辦「2020貢寮國際海洋音樂祭」

罷韓投票倒數10天...杏仁哥怒「政治追殺」：霸凌韓市長，就是霸凌高雄市民

何時可去日本玩？　陳時中說了：回來還是要檢疫啊

侯友宜宣布開放「銀髮卡拉OK」　室內100人、室外500人

6月7日確定開放正常生活？陳時中：幾乎可以解禁

入營就被問「有認識民代記者？」　新兵控長官下封口令：不得上網談軍中事

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

罷韓會不會過關？黃暐瀚9字回應…大嘆：表現不俗卻被「必殺之而後快」

6／7大眾運輸口罩鬆綁？　侯友宜：擁擠密閉場所口罩一定要戴

孫大千批高市綠營議員：只care罷韓不care高雄的一群政客

中央宣布國內6／7大規模解封　侯友宜回應了

快訊／新北宣布停辦「2020貢寮國際海洋音樂祭」

罷韓投票倒數10天...杏仁哥怒「政治追殺」：霸凌韓市長，就是霸凌高雄市民

何時可去日本玩？　陳時中說了：回來還是要檢疫啊

侯友宜宣布開放「銀髮卡拉OK」　室內100人、室外500人

6月7日確定開放正常生活？陳時中：幾乎可以解禁

入營就被問「有認識民代記者？」　新兵控長官下封口令：不得上網談軍中事

罷韓會不會過關？黃暐瀚9字回應…大嘆：表現不俗卻被「必殺之而後快」

幼貓跌落5米廢棄古井...動保員火速前往救援　一撈起萌翻所有人

macOS 10.15.5已可更新！　新功能延長Mac電池壽命、更耐用

6／7大眾運輸口罩鬆綁？　侯友宜：擁擠密閉場所口罩一定要戴

大同向證期局檢舉王光祥　並籲主管機關調查3公司資金來源

孫大千批高市綠營議員：只care罷韓不care高雄的一群政客

長榮航空爭取兩岸貨機航權以客機飛航　小股東呼籲空服員勿再罷工

台中警圍捕前科犯！警遭衝撞開槍射輪胎　歹徒棄車跳大圳溜了

快訊／新北石門土地公廟前驚見男屍　晨運民眾嚇到腿軟

小一女童控「趁彈鋼琴時襲胸」　男師丟飯碗結局大逆轉

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

政治熱門新聞

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

課徵肥胖稅救健保　陳時中回應了

趙少康3分鐘狂電四叉貓：罷韓合理嗎？

韓國瑜520獨缺爆驚人內幕　侯友宜回應

愛情摩天輪控新北抄襲　侯友宜回應了

罷韓倒數爆「黑道監票」　韓國瑜回應了

國民黨數位諸葛被酸招數落伍

藍委集體換綠色頭貼　林鶴明酸：換回來的是小豬

藍營口譯哥黃裕鈞請辭國民黨發言人　下一步曝光

黎智英問小英：是否鬆綁移民法？

認識民代記者？新兵控長官下封口令：不得上網談軍中事

股市名人「麥克風」：放寬移民實際支持港人

唐鳳跨界獻聲日本嘻哈樂團　新歌上架

囤房稅難解空屋問題？民眾黨酸內政部前後矛盾

更多熱門

相關新聞

當振興陳時中遇到防疫陳時中

當振興陳時中遇到防疫陳時中

當「振興陳時中」遇到「防疫陳時中」，必然會有矛盾、扞格衝突之處。政院各部會都很急著想要儘快進到「振興」的階段，每個部會都想盡辦法催油門、拼經濟，只有「防疫陳時中」一方面代言觀光、一方面死踩煞車不肯放。

何時開放正常生活？陳時中：6月7日幾乎可以解禁

何時開放正常生活？陳時中：6月7日幾乎可以解禁

課徵肥胖稅救健保　陳時中回應了

課徵肥胖稅救健保　陳時中回應了

6/7鬆綁　疫情記者會不再每天開

6/7鬆綁　疫情記者會不再每天開

最新民調！陳時中好感度拿冠軍

最新民調！陳時中好感度拿冠軍

關鍵字：

陳時中出國檢疫

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

韓國瑜稱因豪雨「放棄休假」　謝震武一聽：慘了

舒子晨「撂黑衣人上門嗆聲」逼解約！監視器畫面曝

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

霍建華0偽裝現身台北街頭

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

師生沙發摩蹭碰到重點　她反問：感覺怎麼樣？

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

「萊爾富本體是什麼？」　網大推這樣

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面