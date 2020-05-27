《國歌法》二讀！港人發起「三罷」包圍立法會　3500警總動員戒備

▲示威者遊行抗議。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

今（27）日不僅是香港《國歌條例草案》在立法會恢復二讀的日子，同時是復課日，加上人大審議訂立「港版國安法」將至，有網民發起「三罷」並包圍立法會。警方防暴大隊3500人今早會總動員，立法會和政總外也加設了水馬和鐵絲網，嚴防有示威衝突。

綜合港媒報導，隨著立法會內會選舉主席落定，《國歌法》得以在今日恢復二讀，有網友發起「三罷」示威活動。據瞭解警方防暴大隊3500人早上會總動員，裝甲車和水炮車候命，遇到有人堵塞馬路，就會馬上介入。立法會外面也已加設多個大型水馬、鐵絲網和鐵閘。

▲示威者於去年抗議活動中衝入了立法會。（圖／路透）

除了要「包圍立法會」外，網友稱要堵塞各港鐵站及主要幹道，呼籲駕駛以慢駛方式堵塞多條過海隧道，分散港島區的警力，讓示威者採取激烈的抗爭行動。今日清晨防暴員警就豬手在紅隧九龍入口巴士站及通往火車站的行人天橋等地，並監視該帶交通情況。

警方指出，今早上約5時半起，發現有人於將軍澳寶琳路出九龍方向、將軍澳村外翠林路，有人以雜物堵路，企圖阻塞交通，以及於紅磡蕪湖街附近路面上有鐵釘。

警方表示，暴徒擾亂公共秩序的行為嚴重危害道路使用者的人身安全，警告暴徒立即停止進行違法活動，否則會被拘捕，外出的市民要預留時間及留意最新交通消息。警方正在多個受影響地點清理路障，務求盡快讓市民能使用相關路段。