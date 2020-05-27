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韓國瑜獨缺「520市長合照」爆驚人內幕　侯友宜還原現場：我其實早有準備

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圖、文／鏡週刊

總統蔡英文520就職典禮落幕，六都直轄市長獨缺高雄市長韓國瑜，包含原先行程無法配合的新北市長侯友宜等人，均應邀出席。知情人士向本刊表示，侯臨時改變心意前往觀禮的舉動，讓韓得知後大為傻眼，雙方原先有默契一同不出席，沒想到事後韓竟慘被放鳥。

知情人士透露，藍營直轄市長原達成不出席觀禮的默契，但沒想到侯友宜（中）臨時改變心意，盧秀燕（右2）也跟著前往。（翻攝盧秀燕臉書）

▲知情人士透露，藍營直轄市長原達成不出席觀禮的默契，但沒想到侯友宜（中）臨時改變心意，盧秀燕（右2）也跟著前往。（圖／鏡週刊提供，下同）

知情人士表示，韓市府原先就以「市政繁忙」為由，與藍營直轄市長達成不出席觀禮的默契，同時藉此分擔缺席的壓力，但後來侯臨時調整市政會議行程，決定前往參加，連帶台中市長盧秀燕也跟著侯一同出席，演變成六都市長合影獨缺韓國瑜的畫面，讓韓看到侯受訪時，大談「參加就職比例行市政會議更重要」，感到無言。

親韓人士也透露，韓國瑜早先就得知國民黨主席江啟臣不會出席520觀禮，至於他本人是否要參加，事實上並無太大堅持，認為可去也可不去，僅唯一希望3位藍營得直轄市長，應採取同一陣線，因此，才會透過管道向侯、盧私下詢問態度，沒料到最後卻是落得5缺1。

對於侯友宜臨時改變心意，新北市政府發言人蔣志薇表示，侯友宜市長認為520總統就職大典是國家重要典禮，應以團結國家為出發點，不是以個人或政治黨派為考量，至於韓市長有自己的行程安排，大家都要尊重。

侯友宜今親自回應「放鳥」禿子說，圖為本刊資料照。

知情人士告訴本刊，高雄市長韓國瑜對於是否出席520觀禮，並未有所堅持，但希望藍營直轄市長有默契一同缺席，未料新北市長侯友宜卻臨時調整行程，前往參加，讓韓得知後有些無奈。對於這樣的說法，侯友宜今（26日）親自回應「放鳥」禿子說。

侯友宜表示，520總統就職前，「我其實早有準備，只要不是有很重要的行程，我就會去參加」。他強調，國家慶典是一件重要的事，若例行性的會議與國家慶典相比，還是以國家慶典為主，「至於別的縣市是否參加，我們都給他們尊重」，因為每一個人也許有不一樣的事情在做。

高雄市政府副發言人白喬茵則說，總統就職大禮是國家大事，但各縣市首長可視自己行程、公務是否繁忙，決定是否出席，沒有相約參加或不參加，韓市長因高雄市政非常繁忙，要1天當2天用，所以沒有出席。


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