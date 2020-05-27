做展覽該怎麼開始？策展，就像在說故事

甫以2019全球首個膠帶主題特展「聚膠行動 #TapeArt」，拿下義大利A’ DESIGN AWARD 年度藝術類銀獎的策展人陳仕剛，以其多年特展業界經驗，在瘋學院開設「展覽入門實務課」，帶領學員從 策展 構思出發，引導思考從題材企劃到落實過程。

▲膠帶展具有「新創作媒材」、「視覺衝擊」、「創作量體大」以及「極具社群擴散力」等不同的利益支撐點，是展覽最終成功造勢與獲獎的主因。

誰能來 策展 ？

廣告、媒體業界出身的陳仕剛表示，展覽本質就像是商品，而策展工作就是打造一個精美的商品，當然策展並非僅是掛畫、擺作品、辦講座這般簡單。以往策展人的資質要求需要多年學術專業的養成以及對藝術領域的涵養，聚畢生功力才能策好一個展。不過在現今的觀展風氣演進以及受眾需求轉變下，即使是策展素人，也能透過自身專業與跨域整合，努力成為一名策展人。在這個以企劃專案為導向的特展行業，很多時候，需要的是想法、決心與熱情，而幾乎所有的策展，最一開始，都是從一個瘋狂的想法或是寫一封英文e-mail開始的。

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▲「亞米海因的設計狂想」上海站，陳仕剛於開展首日進行特展導覽說明。

提到策展工作最困難的事，許多課堂上有實務經驗的學員們都認為是執行端的溝通與整合，但陳仕剛並不這麼認為，他表示，自策展最難的就是怎麼「開始」，這個「開始」從最初的主題選定到後續整體企劃調性與行銷方向，然而所有的「開始」，最好都必須是自己真正感興趣的，這樣才可能以百分之百的熱情去積極投入策展，走過這些年，持續擁有對策展的熱情，是陳仕剛一再強調與畫線的重點。

運用分析工具，找到屬於你的 策展 套路

在此，他舉「聚膠行動 #TapeArt」為例，並且進一步說到，他抓取熱門的網紅主題，喜歡和別人不一樣的他，又不願展覽呈現僅流於表面形式，希望再加入藝術元素，同時這個「網紅+藝術」展最好還是運用新型態的創作媒材，最後大膽選定了沒人做過的膠帶主題。再由眾多全球膠帶藝術家或團隊中，仔細評估後最終選定TAPE THAT這個來自德國柏林的團體進行開發洽談合作，課堂上也以模型做樹狀分析，顯示一個展覽的形成，需要經過多少流程的思考來逐步塑造。

策展，就像在說故事

確定好主題之後，陳仕剛強調，「策展，就像在說故事」，為展覽找出主要吸引點，特別是在非自策展的部分，如何讓當地民眾接收展覽特點，接著感到好奇並走入展場是非常重要的。例如他在「積木夢工場」一展，即以「CNN評選全球十大必看展覽」作為其主要策略方向，創下累積全台三站入場近百萬人次，營業額銷售破億元佳績。短短幾個字即造成轟動，誰說不能靠一句話賺錢？

▲積木夢工場為The art of Brick世界巡展中的台灣站，一共走了台北、高雄、台中三站，為台灣當年度入場人數第一名的售票型特展

除此，那些看似理所當然存在著的標語與主視覺設計，也都是經由一再精煉得來——陳仕剛特別提到了廣告業界常運用的USP理論，亦即獨特的銷售賣點，他認為抓出最主要的展覽銷售賣點後，必須接著開發針對支撐銷售賣點的利益說明，這些利益點越多越好，這些利益點若可以激發想像，使民眾可以藉由文字轉換成圖像化更好，像是積木夢工場其中一個利益點是「本展使用超過40萬顆積木堆疊，連結起來超過4公里長」，透過利益點延伸的想像畫面，希望讓民眾能感到好奇，並進而了解特展內容，而這裡面也運用了蘊含「數字密碼」的分類技巧。

高手拆招，一秒倍增 策展 功力

抓出主題，策展故事才正要開始。在投入設計與製作前，許多客觀條件（借展費、場地費、多媒體互動展區製作等等）逐漸成熟，是時候進行成本預算更為精細的重新評估了。哪個環節需要多花錢？空間規劃怎麼節省？要在什麼地方下宣傳預算？或是當特展預算有限時，可以如何透過資源盤點後的重新分配，在缺少的區塊尋求更多異業合作的可能。像是亞米海因的設計狂想，透過與W HOTEL的異業合作，直接省下了國外藝術家與團隊來台佈展的住宿成本。

▲W飯店紫艷酒吧與「FUNTASTICO亞米．海因的設計狂想 亞洲巡迴特展」攜手推出 「驚艷狂想曲」雙人下午茶。（圖片／台北W飯店提供）

在課程中，陳仕剛以策展老司機之姿，輕巧地一一點破，並毫不藏私地解答了學員們在實務上的各種疑惑與迷思，想必學員上完這堂課，必然能對於該如何走出自己的策展之路，有更清晰的具體方向。

▲投入前，先算錢，是每個特展的策展人同時需要具備的精算能力，才能確保特展的推行以及提高可能獲利的機率。

（完整文章請看瘋設計）

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