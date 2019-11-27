展覽要賺錢才能一直辦下去！業績王CEO三大撇步

五花八門的展覽在百花齊放，該要單打獨鬥、還是組隊齊力打市場？稱「標哥」的時藝多媒體總經理林宜標，就選擇以其影響力號召同業好手，成立了中華展演文創發展協會，要為台灣展演產業再闢天地。





能被尊稱標哥、登高一呼的，靠的是硬實力。林宜標從無須憂慮金源，走到須倚靠展覽生存的時代，然而，環境日益嚴峻，越顯出一個人的能耐，林宜標在新的時代戰功彪炳。先前我們在〈永遠過動的30年策展路─林宜標〉一文，即提到讓他印象深刻的2008年三大展，各個都有好成績，而亮眼成績的背後，件件不容易，過程中也都有滿滿的故事。

那時全世界唯一一檔米勒展，是當年趁著奧賽美術館米勒廳為期三個月的整修而有機會辦成的。只是這樣千載難逢的機會，許多城市都虎視眈眈，怎麼最終會落在台北？「當然是因為王發行人跟法國關係非常好。」林宜標談及前輩王效蘭，顯出崇敬之情，也由此印證策展人人脈的重要。

在米勒作品移展的那三個月，奧塞米勒廳前也立了個告示牌，表示該廳作品移展到台灣。當人們遠赴奧塞美術館要看名畫，林宜標想像著人們看見這樣的告示牌，神情不免帶有驕傲。





米勒展後，緊接的是俄羅斯聯邦薩哈共和國來的長毛象展。光是要從台北過去就得紮紮實實地花上三天，再加上民情及語言的雙重障礙，一紙合約談了許久。並且，為了讓台灣人見到這些帶皮帶肉、近聞甚至有屍臭的遠古生物，得將牠放入24小時的冷凍庫，從北極陸地運到海森威，再由海森威特意協調一艘船運到台灣，過程中需要精準且能靈活應變的計畫執行，任一個環節卡了關，就可能讓活動開天窗，所幸最終一切順利，第三檔的太陽馬戲團也非常成功。

而一個展成功與否，則與營收密切相關。當如何有良好營收，讓商業展覽得以走下去，甚至成長茁壯，林宜標親身給了三帖良藥：自創IP、組隊打怪、培育人才。

無論怎樣考驗心臟，也要自創IP

林宜標多年前就看到借展的困境，自創IP展。相較於借展，從頭開始構想、執行自然困難得多，例如在華山的「顛倒屋」，即由時藝策劃，再找工程顧問、營造公司合作，才能把顛倒屋這個全然反轉的房子蓋出來。由於一切都是新的嘗試，過程中總有許多意料不到的問題，最後更讓老手如他首度創下「開天窗」的紀錄，不僅延期，還一連延了兩次。

問他還是要繼續走自創IP這條路嗎？「必須要這樣走。」林宜標語氣柔和但字字堅決有力。畢竟，國外授權費用、設備成本和抽成都高，縱使大力推廣又幸得觀眾青睞，讓展覽貌似熱鬧高人氣，獲利仍舊有限。商業策展者，肚腹長久空乏，如何走遠？……

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