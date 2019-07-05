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贈票／聚膠行動全球首展　貼出年輕新態度

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App小組／綜合報導

▲聚膠行動首展7/13於松菸文創園區開展。（圖／主辦單位提供）

▲聚膠行動首展7/13於松菸文創園區開展。（圖／主辦單位提供）
是的，你沒看錯！膠帶不僅能成為一門藝術，還能玩出年輕世代新態度，台灣首見也是首次以「膠帶」為主題的大型藝術特展，展覽作品皆由來自德國柏林膠帶藝術界的指標團體TAPE THAT創作，將在7月13日至9月1日於松山文創園區開展囉，現在只要下載星光雲App，就有機會免費抽票進場，享受一場結合視覺、空間、美學的膠帶藝術新體驗！

快點我下載App抽票去>>>>>

▲聚膠行動首展7/13於松菸文創園區開展。（圖／主辦單位提供）

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▲TAPE THAT團體照。（圖／主辦單位提供）

TAPE THAT於2011年成軍，由六位平均年齡30歲的潮男藝術家組成。他們擅長運用各種膠帶建構出複雜結構與非理性秩序等線條畫面，創作主題包羅萬象，從平面到立體創作、以及大型空間創作等，每個作品都驚豔大眾的視野與想像。他們也一手創建「TAPE ART CONVENTION」膠帶藝術國際創作平台，積極推廣膠帶藝術，讓世界各國的人們，都能認識這個新奇有趣的藝術新形式。今年暑假，一起用膠帶玩藝術，貼出潮流新態度！


《聚膠行動 #TapeArt 全球首展》
● 展覽期間：2019.07.13(六) – 09.01(日)
● 展覽地點：松山文創園區多功能展演廳製菸工廠2F (台北市信義區光復南路133號)
● 開放時間：10:00-18:00 (17:30停止售票入場）
 

【活動方式】
◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：
開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽聚膠行動首展門票」，填留資料，馬上行動！
◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！


【贈票活動資訊】
◎活動時間： 7月5日至7月8日2359止。
◎得獎獎項： 聚膠行動首展門票。〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

ET快訊
雲林警遭「酒駕衝撞」！　腸破裂血流滿地
殺警犯押看守所狂喊餓！嗑光肉燥便當　鬧整夜改住單人房

關鍵字：膠帶展,聚膠行動,App活動

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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