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贈票／最新潮膠帶藝術特展　松菸盛大開展

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App小組／綜合報導

▲聚膠行動首展7/13於松菸文創園區開展。（圖／主辦單位提供）

▲聚膠行動首展7/13於松菸文創園區開展。（圖／主辦單位提供）

暑假到了，別繼續宅在家，ETtoday邀你一起進場看聚膠行動全球首展！快下載新聞雲App，免費抽票去！膠帶藝術(Tape Art)，是一個源自街頭的新形態藝術。創作者用大量膠帶取代傳統塗鴉使用的顏料與噴漆。基於街頭文化的自由特性，膠帶藝術發展漸趨於多元，主題從突顯社會議題的擬真畫作、純意識流展現的交錯曲線，再到天馬行空的想像空間，膠帶本身構築的「彈性」視覺張力，巧妙地融合在城市牆面、建築、地鐵等不同介質裡，加上膠帶易於撕貼修改，也讓藝術家們盡情地投身在不斷嘗試創作的可能性中。

▲聚膠行動首展7/13於松菸文創園區開展。（圖／主辦單位提供）

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▲聚膠行動全球首展場景。（圖／主辦單位提供）

作為「全球首展」的台北站，共有11個獨立展區，將完整展出TAPE THAT一系列作品，每個空間與轉角都安排獨特的視覺衝擊與設計巧思，從構圖拼貼到色彩運用，絕對會顛覆大家對膠帶使用的日常想像，此外，藝術家們還會教大家如何使用各色膠帶進行一場神奇偽裝術，或是創作出欺騙你我雙眼的錯覺空間，甚至打造出藉由RGB色彩、光線和圖案交互變化的夜視廊道！今年暑假，一起把膠帶變成藝術，玩出新潮流新態度吧！

《聚膠行動 #TapeArt 全球首展》
● 展覽期間：2019.07.13(六) – 09.01(日)
● 展覽地點：松山文創園區多功能展演廳製菸工廠2F (台北市信義區光復南路133號)
● 開放時間：10:00-18:00 (17:30停止售票入場）

【活動方式】
◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

新聞雲APP

 ◎步驟2：
開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「 點我抽聚膠行動全球首展門票」，填留資料，馬上行動！


◎步驟3：
請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】
◎活動時間：7月9日至7月12日2359止。
◎得獎獎項：《聚膠行動全球首展》門票。
一人限領一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：填寫報名資料即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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關鍵字：膠帶展,聚膠行動,App活動

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