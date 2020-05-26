捐口罩給日本引民怨！南韓慶州市長遭批賣國賊...8.8萬人連署罷免

▲南韓慶州市市長朱洛榮（주낙영）。（圖／翻攝自Facebook／Joo Nak Young）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎疫情雖然趨緩，但仍不可小覷，南韓慶州市長朱洛榮向日本的姊妹市奈良市和京都市捐助了1200套防護服和1000副防護眼鏡，更進一步計畫在5月內要擴大捐助，引起市民憤怒，在青瓦台發起請願要求罷免，連署截至26日下午已經有8.8萬人響應。

根據《環球時報》報導，朱洛榮的捐助計畫經過國內媒體報導後引起民怨。青瓦台的請願書中提及，全體國民受到疫情影響，正領著整府發放的災難補貼，而朱洛榮市長的行為讓慶州市民受到譴責，本應是為慶州市民服務的市長，不僅沒有盡到應盡的責任，還將國民辛苦繳納的稅金流向日本，應該立即卸任。

▲罷免連署人數已超過8.8萬人。（圖／翻攝自青瓦台官網）

除了請瓦台的請願書外，更有網友認為，南韓已經自顧不暇，有多餘的錢應該使用在市民身上，而不是向外捐贈；更有網友以「賣國」來批評朱洛榮。

在輿論的壓力下，朱洛榮在25日宣布，將全面停止對於日本姊妹市的援助計畫，隨後在臉書上回應，「即使在戰爭中，也應該向敵人執行人道主義救援，慶州市與奈良市、京都市的友好關係已經有相當長的一段時間，我們不應該一味的反日，而是要正視韓日未來的關係。」

덜민당 아닌갑다.



"일본에 세금 갖다 바쳤다"…주낙영 경주시장 해임 청원 등장 https://t.co/JIRkNtVqiQ — djist(skyang) (@yangsanbak) May 26, 2020

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