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藝文票房與去年同期減少3.2億！兩廳院售票年度統計出爐

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▲▼兩廳院售票系統2013-2019年消費行為報告（圖／兩廳院提供）

▲兩廳院藝術總監劉怡汝提到，2019年全年度票房消費成長9千萬、售票張數增加15萬張。（圖／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

兩廳院售票系統發布年度消費統計，2019年藝文消費票房總計13.6億元，創下7年來新高；可惜到了2020年受到疫情衝擊，截至5月10日時，較2019年同期票房減少3.2億，退票金額1億。如今疫情趨緩，場館重新開門的此時，透過年度消費趨勢發布，期待為團隊及藝術家們帶來不同面向的思考與積極能量。

兩廳院售票全台超過1萬個售票服務據點，註冊會員約130萬，是國內最大的線上售票平台之一。自2018年起，兩廳院售票持續發布年度消費統計，以累積多年的服務經驗及巨量資料數據為基礎，提供市場現況供表演藝術產業參考。

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兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院售票系統或許未能涵蓋全台灣毎一場演出的售票資料，但的確可以綜觀表演藝術票房的概略樣貌，透過客觀的角度，審視產業的趨勢。2019年全年度票房消費成長9千萬、售票張數增加15萬張，從數據看來是好消息。在彼此攜手共度艱難的此時，相信大家都已蓄勢待發，準備正面迎接新的挑戰。

根據統計，2019年藝文消費票房總計13.6億元，銷售票券近200萬張，創近7年新高，國家表演藝術中心北中南3場館到齊，對整體產值有明顯影響。

▲▼兩廳院售票系統2013-2019年消費行為報告（圖／兩廳院提供）

▲兩廳院售票系統2013-2019年消費行為報告，交通大學助理教授高竹嵐分析數據。（圖／兩廳院提供）

此次委託國立交通大學統計學研究所統計及分析2013～2019年藝文票券銷售數據，依兩廳院售票系統「購票會員」與「銷售節目」，呈現年度售票變化、購票會員消費行為、新興場館藝文推展動態、全台各地區消費生態，以及受消費者和團隊關注的年度人氣節目排行。

總票房創近7年新高 ！音樂類節目逐年成長

觀察2013～2019年系統數據，每年平均售出票券179萬張、演出場次6,639場、票房12億元。2019年票房達13.6億元，創下7年來新高！其中以中南部票房達5億元，成長41%，而「音樂類節目」票房及售票數逐年增加，2019年成長8千萬元，提升顯著。

會員人數大幅增加，消費人數成長28%

兩廳院售票每年購票會員平均約15萬人，2019年達19.7萬人，成長28%，其中以中南部地區成長幅度最大，購票會員人數約8萬人。另外有38%會員每年花費超過5千元欣賞節目、35%購票至少2次、53%年度購票張數超過3張、88%偏好欣賞單一類型節目，仍有成長潛能。

中南部票房明顯增加

在藝文人口流動中，中南部票房明顯增加，2016~2018年屏東演藝廳、台中國家歌劇院、高雄衛武營陸續開幕，明顯驅動中南部藝文消費，2019年中南部票房達5億元，成長41%。衛武營開幕後，無論當地或其他地區觀眾皆有增加，其中以台北、台南增加較多。高雄地區其他藝文場館購票觀眾並未因為衛武營啟動而減少，當地觀眾人數略微增加，其他區域觀眾人數則下滑，顯示影響較集中於衛武營館所主辦節目。

中小型場館特色值得關注

人氣排行呈現該年度同一節目巡演場次「總售票數」，以現代戲劇、傳統戲曲、音樂及舞蹈節目分類，現代戲劇由綠光劇團《再會吧 北投》PLUS再度蟬聯，傳統戲曲則為唐美雲歌仔戲團《月夜情愁》。今年依據每場次節目可售票數規模，特別統計出中小型演出排行，呈現不同面向參與的偏好與趨勢，中小型場館及團隊特色值得關注。

疫情衝擊票房減少3.2億

2020年1至5月受到疫情衝擊，兩廳院售票系統取消及延期節目接踵而至，與2019年同時間比較，影響幅度非常大。整體而言，取消及延期演出節目數量於3月達高峰，截至5/10票房金額1.7億，較2019年同期票房4.9億，減少3.2億，退票金額1億，為2019年同期的6倍，受影團隊共319家，449檔節目、951場演出延期或取消。

兩廳院表示，2020年是非常艱鉅的一年，透過數據，進一步思考團隊、場館的經營策略與產業的發展，如何再度活絡，相信是眾人共同的期許。

▲▼兩廳院售票系統2013-2019年消費行為報告（圖／兩廳院提供）

▲兩廳院售票系統2013-2019年消費行為報告，期待為團隊及藝術家們帶來不同面向的思考與積極能量。（圖／兩廳院提供）

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