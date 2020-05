民眾關家中！強生愛將竟趴趴走418km　英官員下台抗議雙重標準

▲卡明斯面臨輿論壓力。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

英國首相強生(Boris Johnson)的資深顧問卡明斯(Dominic Cummings)違反政府的防疫規定,但他堅持不願下台,甚至首相也替他說話,引發大眾怒火。國會議員羅斯(Douglas Ross)今日則宣布辭職,以此表達他對於卡明斯一事的不滿。

《英國廣播公司》報導,保守黨籍的羅斯是蘇格蘭北部莫里(Moray)議員。面對卡明斯3月從住宅開車到英格蘭北部城市杜倫(Durham),行經260英里(418公里)的行為,羅斯難以接受對方違反居家隔離的規範,憤而宣布辭職。

羅斯寫道,卡明斯所理解的政府建議,跟多數被要求遵守規範的英國人民不同,「我的選民們沒機會跟摯愛說再見,家人無法聚在一起哀悼,大家遵循著政府的方針,因此沒有探視生病的親戚」、「我無法誠實說出,他們都錯了,而一名政府的資深顧問則是對的」。

I haven't commented publicly on the situation with Dominic Cummings as I have waited to hear the full details. I welcome the statement to clarify matters, but there remains aspects of the explanation which I have trouble with. As a result I have resigned as a government Minister. pic.twitter.com/6yXLyMzItJ