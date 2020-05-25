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愛滋個案管理師「4度販毒」…約藥頭醫院梯間交易！北檢追加起訴

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▲▼台北地方法院,台北地院,台北地檢署外貌萬用圖。(圖／資料照)

▲北檢今針對邱智浩販毒一案追加起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北市立聯合醫院愛滋病個案前管理師邱智浩102年因涉毒品案，遭判處有期徒刑1年7月，不料北檢108年底偵辦一起施用毒品案時，嫌犯竟供出毒品來源就是邱智浩。檢方偵辦後，於109年1月依藥事法將邱起訴，案經追查後發現，邱還涉嫌4度販售安非他命給藥頭，期間還有2次直接約在醫院梯間交易，行徑相當大膽，今檢方再對邱追加起訴。

檢方調查，邱智浩102年間即因違反毒品危害防制條例而遭判刑，並於104年10月期滿獲釋；但檢警108年底偵辦一起毒品案時，吸毒嫌犯供出毒品的來源就是邱智浩，檢警立即傳喚邱到案，他也坦承犯行，檢方因此於1月依「藥事法」轉讓禁藥罪嫌將其起訴。

但意外的是，檢警深入追查後，赫然發現邱智浩還涉及毒品交易，於107年9月至108年2月間曾4度販售安非他命給藥頭，其中還有2次直接約在醫院梯間內交易，作風十分大膽。警方事後前往邱家中搜索，起出多組吸食器、以及安非他命255公克，但邱智浩不願透露毒品來源，檢警今也再對其追加起訴。

據悉，邱智浩曾擔任台北市立聯合醫院愛滋病個案管理師，形象正面陽光，曾多次宣導愛滋病與性病傳染相關知識，也曾開立講座解釋成癮物質與同志性愛關係，因其外語能力優秀，還多次協助愛滋國際交流會議，還曾任社團法人「台灣露德協會」理事，不料竟會捲入毒品案。

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