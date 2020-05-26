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周春米提修法「罷免團體可收政治獻金」　內政部：下會期提出版本

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▲罷韓團體旗山發黃絲帶 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷韓團體赴旗山發放黃絲帶。（圖／記者洪靖宜攝）

記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案投票於6月6日舉辦，不過依據現行《政治獻金法》規定，罷免領銜人不得接受政治獻金，也讓罷韓團體面臨財務缺口，民進黨立委周春米提出修法，將罷免活動相關團體納入《政治獻金法》規範，以利籌措資金。對此，內政部回應，針對立委提案修法，內政部也正積極研議中，預計下會期將提出修法版本。

民進黨立委周春米、劉世芳、賴品妤26日上午召開「小蝦米鬥大鯨魚，速修《政治獻金法》完善公民罷免權」記者會，提出《政治獻金法》修法草案，將罷免活動相關團體納入《政治獻金法》規範，立法院會22日在處理報告事項時也已經順利一讀，並交付內政委員會審查。

▲▼民進黨立委周春米召開「小蝦米鬥大鯨魚，速修《政治獻金法》完善公民罷免權」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委周春米召開「小蝦米鬥大鯨魚，速修《政治獻金法》完善公民罷免權」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

周春米表示，根據憲法第17條明定，人民有選舉、罷免、創制及複決之權，可見罷免與選舉，兩者皆是國家公民參政權的重要實現。不過，現行《政治獻金法》中限制除了政黨、政治團體外，僅有「擬參選人」可以收受政治獻金，罷免活動則未有相關規範，這樣的設計是對於人民罷免權的否定，不符合民主憲政的精神。

劉世芳則認為，過去的罷免案，大都是針對民代或鄉鎮市級的首長，本次是台灣第一次出現縣市首長罷免案，除了具有指標性的意義，但也凸顯現行制度的不足。劉世芳指出，韓國瑜為了保住市長職位，高雄市政府甚至出現選擇性執法的狀況，使同意與反對罷免的雙方面臨非常不公平、不對稱的資源競爭，形成「小蝦米鬥大鯨魚」難以互相抗衡的局面。

賴品妤指出，根據wecare先前公布的資料，舉辦罷韓遊行花掉了800萬的經費，光是到今年三月，罷韓團體就已經有將近500萬的財務缺口，沒有人支援的罷免團體都是勒緊褲帶在撐。賴品妤批評，韓國瑜在擔任立委時，因為罷免制度的不健全而逃過一劫，這次又動用大量市府資源想要再次上演脫逃秀，因此更該檢討制度的不足，讓民選政治人物更能夠被人民有效監督。

▲▼光復高雄罷韓總部主辦「領民主黃絲帶，帶高雄人回家」活動，台北火車站現場擠滿了響應罷韓活動的群眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲光復高雄罷韓總部主辦「領民主黃絲帶，帶高雄人回家」活動，台北車站擠滿響應群眾。（圖／記者湯興漢攝）

周春米說明，這次所提的草案若能順利通過，除了罷免團體之外，被罷免人可以收受政治獻金。此外，為了避免有心人士濫用收受獻金的規定，也明文規定罷免團體須在通過第一階段罷免提案後，才可依法收受政治獻金，而無論罷免團體或被罷免人所收受的政治獻金，都應於罷免終結後辦理繳庫不得挪為他用。

內政部民政司簡任視察張玳綺則表示，有關罷免活動的經費募集，依照現行《政治獻金法》規定，僅能用政黨名義募集，從這次的罷免活動中，也顯示現行制度有很多需要更完整的地方。

張玳綺說，針對立委提案修法，內政部看到問題也積極研議中，預計下會期將提出修法，不過內政部也擔心，罷免團體多為臨時性組織，若罷免活動後面臨解散，在政治獻金的申報上恐怕還需要比較好的配套措施，內政部也會在日後積極討論。

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