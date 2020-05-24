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「成全每一份愛」同婚登記滿周年　內政部獻祝福：結婚1週年快樂！

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▲▼同志結婚滿一周年。（圖／翻攝內政部臉書）

▲同志結婚滿一周年。（圖／翻攝內政部臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

去年5月17日台灣三讀通過同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》，同月24日同志伴侶可正式登記結婚。如今，同志朋友登記結婚已適逢1週年，內政部小編在臉書發文祝福大家「結婚一周年快樂！」

內政部小編在貼文中表示，「讓我們成全每一份愛」，能與真愛相遇並攜手共度人生，吵吵鬧鬧、相知相惜，都是很日常很幸福的事情，祝福天下有情人終成眷屬！

據內政部統計顯示，截至5月23日止，全國完成同性結婚登記對數共4028對，其中女性2778對（68％），男性1250對（31％）；若按縣市別統計，以新北市816對（20％）最多，其次是台北市634對（16％），而高雄市則以534對（13％）為第三。

內政部指出，依據行政院性別平等處所做民調，同意同性伴侶應享有合法結婚權利者由107年的37.4％增至今年的52.5％，至於同性伴侶結婚會破壞家庭制度與倫理的看法，不同意者也由107年的38.7％增至今年的51.8％。

對於來自同婚未合法國家的跨國同婚問題，內政部也透露，依涉外民事法律適用法規定，跨國結婚要符合當事人各該本國法，國人與未承認同性婚姻國家的同性伴侶，目前還不能辦理同性結婚登記，這個部分仍有待相關機關努力突破限制，但仍可先向戶政機關申請同性伴侶註記，以保障權益。

內政部表示，身在民主、自由的台灣，我們看見多元的存在，傾聽、尊重彼此的差異，台灣人民的包容力正是社會不斷進步的能量。

▲▼同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況。（圖／記者李毓康攝）

▲去年5月24日，同婚登記結婚首日台北市登記狀況。（資料照／記者李毓康攝）

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