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外交部指中方毀諾推港版國安法：解決問題的鑰匙在北京和港府

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▲反對「港版國安法」的香港民眾24日上街抗議，警方出動。（圖／路透）

▲反對「港版國安法」的香港民眾24日上街抗議，警方出動。（圖／路透）

記者蔣婕妤／台北報導

北京政府推「港版國安法」，引起港人反彈，總統蔡英文表態將與港人站在一起，外交部發言人歐江安26日受訪時重申強調，解決香港問題的鑰匙在北京及香港政府，呼籲其拿出誠意，回應香港人民訴求，具體落實對港自由民主承諾。

歐江安表示，總統府及陸委會都已經表明我國立場，外交部也密切注意香港局勢發展，再度重申，解決香港問題的鑰匙在北京以及香港政府，呼籲其必須拿出誠意，回應香港人民訴求，具體落實對香港自由民主的承諾，而不是限縮香港人民自由跟民主。

歐江安指出，只有儘速真誠開啟社會對話，兌現對香港人民的民主承諾，這才是解決問題的根本之道，才能夠讓人民相信、獲得人民信任，「蔡總統臉書說得很清楚，如果中國想要推動這項法律的實施，香港的自由民主，司法獨立價值都會遭到嚴重傷害，50年不變、港人治港、一國兩制都形同空頭支票，等同是一國一制。」

歐江安強調，中國大陸對「港人治港、一國兩制」曾承諾50年不變，若港版國安法實施，將不復存在，呼籲中方應展現誠意及具體行動，回應香港人民和全球各國殷切期盼，用具體行動落實對香港人民自由民主的莊嚴承諾。

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