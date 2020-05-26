再度力挺設立「港版國安法」　林鄭月娥：自由和權利有保障

▲北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透）



實習記者羅明輝／綜合報導

北京宣布將於28日兩會期間審議「港版國安法」授權立法 ，引發大批香港民眾24日上街抗議。對此，香港特首林鄭月娥今（26）日出席行會議前會見媒體，就當前受到外界高度關注、疑慮的「港版國安法」細節做出說明，並回應媒體相關提問。

根據《香港01》報導，林鄭月娥首先提到，近日看到香港各界對國安法持續關注，很高興見到許多市民支持，及充分理解。但有反政府力量透過這次事件，於周日在港島區發起暴力事件，政府對此表達強烈譴責，也對2名遭到暴力分子襲擊的人士表達慰問。

林鄭月娥表示，民眾擔心港版國安法將會剝奪權力自由、影響香港金融地位，不過國安法只針對極少數的犯罪份子，對於大多數守法民眾帶來保障，民眾將會繼續享有自由、生命財產等權利，不需要去擔心言論表達和示威自由受到限制。另外，外國投資者也希望國安法能帶來安全、安穩的投資環境，「我注意到昨天的股市已回穩，可見對於『國安法恐影響金融地位』是多慮了。」





▲北京將於28日會期間審議「香港版國安法」（圖／路透社）

有外國政客批判北京替港區立國安法，會削弱一國兩制的高度自治，林鄭月娥則稱，一切是從國家層面行使中央權力，沒有違反憲法及基本法，「香港在這23年來都無法為基本法第23條立法，因此讓國家來制定，這是對香港市民負責的行為，世界各國的通例，外國政府無權干預。

林鄭月娥質疑，批判的外國政客根本是雙重標準，相信沒有一個國家的政府會容許國安出現缺口或空白，「各國都有類似國安法，也沒影響到外來投資，不明白為何香港訂定國安法就有這樣的疑慮。」

▼ 反對「港版國安法」的香港民眾24日上街抗議，警方出動。（圖／路透）