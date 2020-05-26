罷韓文宣盜用法務部logo「偽造文書沒關係」　國民黨酸：顏色對了都能原諒





▲國民黨記者會。（圖／記者羅婉庭攝）



記者羅婉庭／台北報導

罷韓團體WeCare高雄將法務部logo用在罷韓文宣上，法務部長蔡清祥僅表示「能原諒的話就原諒」遭質疑「顏色對了什麼都能原諒」。對此，國民黨26日指出，該文宣被判定是「偽造、變造的公文書」，依刑法211條，可處一年以上7年以下有期徒刑。法務部態度卻如此輕浮，雙重標準，要求蔡清祥出面道歉。

文傳會主委王育敏指出，對所謂假新聞，政府機關動輒恐嚇法辦，迅速偵辦，如今政府機關自身的logo被造假盜用，法務部竟然寬宏大量，對罷韓團體如此寬容，難道真如網友所言「綠色是原諒的顏色？」法務部「當然是選擇原諒他！」的離譜說法，讓社會各界譁然。

王育敏指出，罷韓團體冒用法務部logo製作公開文宣，顯有違法之虞，若該文宣被判定是「偽造、變造的公文書」，依刑法211條，可處一年以上7年以下有期徒刑。儘管高雄地檢署已接獲民眾告發，分案調查中。

王育敏說，但是法務部對自身logo遭冒用，第一時間不加以澄清，蔡清祥還在國會上說「能原諒的話就原諒，已經向作圖者表達立場，他們也已經改變，拿掉logo了」。國民黨要質疑，難道違法行為改回來，就不用究責了？身為法務部長，對於執法的標準竟可以如此寬鬆？

王育敏表示，蔡清祥的發言引起社會譁然，嚴重打擊司法威信，更坐實了蔡政府明目張膽、全力介入、主導罷韓，連法務部都可以放棄最基本的法治原則，國民黨表達強烈譴責！除了要求法務部對相關違法行為儘速究責、嚴厲查辦！蔡清祥身為法律人竟帶頭違法，發言嚴重失格，應該出面為袒護罷韓團體的說法公開道歉，以正視聽！

王育敏強調，從高鐵發起大學生優惠專車、國防部延期三軍大學考試，到攸關選務中立的中選會主委李進勇宣稱借不到投開票所「頭剁下來給你」，如今又看到法務部扭曲法律的「原諒說」，連串的作為令人高度懷疑，民進黨府院黨早組成「罷韓國家隊」全面啟動，行政機關中立性淪喪殆盡，實在是民主的悲哀，也呼籲各界共同唾棄這些不當作為，維護台灣民主政治正常發展。

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