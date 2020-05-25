　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

撲殺2萬4048隻土雞！　雲林又確診亞型高病原性禽流感

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市鹽水區一蛋雞場確診H5N5高病原性禽流感，動保處共撲殺82週齡蛋雞8624隻及560公斤雞蛋，並全數運往焚化爐銷燬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲防檢局表示，今年截至目前確診及撲殺禽流感禽場案例計38例。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者許展溢／台北報導

防檢局今（25日）表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣褒忠鄉1黑羽土雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感（主動通報）。依標準作業程序，撲殺24,048隻雞隻，今年截至目前確診及撲殺禽流感禽場案例計38例。

防檢局指出表示，接獲通報後，雲林縣動植物防疫所執行該場24,048隻雞隻（分別為7週齡9728隻及1週齡14,320隻）撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

請繼續往下閱讀...

▲台南市鹽水區一蛋雞場確診H5N5高病原性禽流感，動保處共撲殺82週齡蛋雞8624隻及560公斤雞蛋，並全數運往焚化爐銷燬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲防檢局呼籲，業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施。（圖／記者林悅翻攝）
防檢局說明，適逢梅雨季節，天氣變化大，易造成家禽高度緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，特別是切勿使用非法疫苗、降低飼養密度、避免分批進養或出售活禽、適時調整通風及排水設備、場區定期清潔消毒、加強進出禽場人員管制等措施，可降低禽流感發生。

此外，防檢局指出，已責成地方動物機關持續於屠宰場、家禽批發市場、集籠場及案例場周邊環境加強消毒，也請產業團體輔導所屬會員加強場內清潔消毒，以共同清除生產環境中禽流感病毒。將不定期會同地方動物防疫機關共同查核禽場生物安全、疫苗使用及相關防疫措施，倘查有違法情事，將依法處辦，請養禽業者務必遵守各項防疫規定，以免受罰。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
欠錢不還連轟16槍！藍寶堅尼6名車中彈　賴皮男下場慘了
全聯也開出發票千萬大獎！購買金額項目曝光
逛全聯驚見「這一幕」讓她傻了　療癒畫面曝...網讚：好像日本
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／陳時中周六遊台南　黃偉哲證實：要帶吃「阿中自助餐」

逛土城菜市場！他隨手夾海鮮炸物「5樣424元」震驚了　回家越想越不對勁

台中首日受理酒店復業申請　15件初審過關...金錢豹文件不符被退回

月賺9萬！女友交往堅持「極致AA制」　他崩潰喊「我是犯賤男」...網反讚爆

撲殺2萬4048隻土雞！　雲林又確診亞型高病原性禽流感

防範「畢業典禮＝群聚」疑慮　高市府：符合中央規範不做限制

療癒畫面曝光！逛全聯驚見「這一幕」讓她傻了　網狂讚：好像日本

豪雨下2天全台農損破4千萬！　屏東縣、一期水稻最嚴重

失蹤青少年70%是「自願離家出走」！面無表情背後藏著「心碎的聲音」

考生拒戴口罩「考科不計分」！醫談青少年「反抗體制」：從同理角度會更好

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

「大瑜治水」爽不到2天　高雄英明路接口驚見1米寬坑洞

「安心旅遊」國旅補助要來了！　自由行每房1千、遊樂園免費玩

伊能靜參加選秀「4天瘦4斤」操到哭　秦昊心疼「跳爛點讓節目逼妳退賽」

蕭敬騰神模仿周杰倫.林俊傑試喝表情　看JJ店開阿信對面「也想開在旁邊」

快訊／陳時中周六遊台南　黃偉哲證實：要帶吃「阿中自助餐」

逛土城菜市場！他隨手夾海鮮炸物「5樣424元」震驚了　回家越想越不對勁

台中首日受理酒店復業申請　15件初審過關...金錢豹文件不符被退回

月賺9萬！女友交往堅持「極致AA制」　他崩潰喊「我是犯賤男」...網反讚爆

撲殺2萬4048隻土雞！　雲林又確診亞型高病原性禽流感

防範「畢業典禮＝群聚」疑慮　高市府：符合中央規範不做限制

療癒畫面曝光！逛全聯驚見「這一幕」讓她傻了　網狂讚：好像日本

豪雨下2天全台農損破4千萬！　屏東縣、一期水稻最嚴重

失蹤青少年70%是「自願離家出走」！面無表情背後藏著「心碎的聲音」

考生拒戴口罩「考科不計分」！醫談青少年「反抗體制」：從同理角度會更好

PTT 發文賭總統得票數　賭金捐公益兩鄉民不起訴

水淹300公頃稻田損失6千萬！東港第一大排疑施工不當　200農民砲轟

國防院：台灣科技與製造業基礎佳　有利國防裝備發展

防疫旅遊首推玩農場！走進台版小瑞士親近大自然　在木頭哈比屋體驗藍染

Lana Del Rey撿到槍！點名冠軍女歌手「唱的是裸體和性交」　亞莉安娜心冷退追蹤

快訊／陳時中周六遊台南　黃偉哲證實：要帶吃「阿中自助餐」

9月台北公開賽能否如期？中華羽協憂疫情影響經費籌措、選手入台

宋承憲「8年沒戀愛」大呼心動！下秒徐智慧吐真話...男神抗議啦！

Cos《鬼滅之刃》 彌豆子性感彈紅蓮華　「Pan Piano 迷因」背後看見努力　

貢獻陸25%稅收　「留住財神爺」保證落實外商投資法

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

生活熱門新聞

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

快訊／06：31地牛翻身！　台北晃好大一下

口罩自由買賣、實名制併行！陳時中：估6/1正式開放

台北哪最鄉下？網曝解答：40年沒變

快訊／06：31規模5.2地震！　最大震度4級

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐！

北車大廳突拉封鎖線　淨空告示曝光

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

粽子包什麼料最討厭？「這2種」鄉民全噓爆

鋒面雨彈又要開炸！下波有雨時間曝

「安心旅遊」國旅補助　每房補助1千

今午後防大雨！周二起滯留鋒再襲全台4天注意劇烈天氣

Uber小隻馬外送女照瘋傳　網驚：是真的

更多熱門

相關新聞

豪雨下2天全台農損破4千萬！

豪雨下2天全台農損破4千萬！

豪雨5月22日起一連兩天襲擊中南部，農糧署今（25日）指出，截至下午5點統計，水災造成農業產物及民間設施估計損失計4010萬元，其中，又以屏東縣最為慘重，受損最多的農作物則是一期水稻。

斗六新天價！多那之旗艦店撤2個月　整棟開價1.38億找買家

斗六新天價！多那之旗艦店撤2個月　整棟開價1.38億找買家

豪雨農損1644萬！屏東最嚴重

豪雨農損1644萬！屏東最嚴重

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

馬鳴山鎮安宮發百萬獎助學金600名學子受惠 

馬鳴山鎮安宮發百萬獎助學金600名學子受惠 

關鍵字：

防檢局家畜衛生試驗所雲林褒忠鄉黑羽土雞場H5N5亞型高病原性禽流感

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小王深夜進房「激烈扭纏」！她聽人妻呻吟傻了

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

威力彩頭獎破5億！3生肖財運最旺

13名神秘「台灣代表」現身人大　表達統一的決心和信心

母鳥見幼鳥遭劫走　竟一嘴戳死對方

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

快訊／06：31地牛翻身！　台北晃好大一下

鄰座男客運解她內衣釦　一旁男友睡翻

口罩自由買賣、實名制併行！陳時中：估6/1正式開放

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

獨／林秀琴爆解約首露面「中午餐會2點才到」上台連2口誤

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

高雄分隔島爆炸..飄香菇狀黑煙

留言「我來自台灣」！Alan Walker回覆了

更多

最夯影音

更多
成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了
Lisa合作長髮劉雨昕《I

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面