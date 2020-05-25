撲殺2萬4048隻土雞！　雲林又確診亞型高病原性禽流感

▲防檢局表示，今年截至目前確診及撲殺禽流感禽場案例計38例。（示意圖／記者林悅翻攝）



記者許展溢／台北報導

防檢局今（25日）表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣褒忠鄉1黑羽土雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感（主動通報）。依標準作業程序，撲殺24,048隻雞隻，今年截至目前確診及撲殺禽流感禽場案例計38例。

防檢局指出表示，接獲通報後，雲林縣動植物防疫所執行該場24,048隻雞隻（分別為7週齡9728隻及1週齡14,320隻）撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

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▲防檢局呼籲，業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施。（圖／記者林悅翻攝）



防檢局說明，適逢梅雨季節，天氣變化大，易造成家禽高度緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，特別是切勿使用非法疫苗、降低飼養密度、避免分批進養或出售活禽、適時調整通風及排水設備、場區定期清潔消毒、加強進出禽場人員管制等措施，可降低禽流感發生。

此外，防檢局指出，已責成地方動物機關持續於屠宰場、家禽批發市場、集籠場及案例場周邊環境加強消毒，也請產業團體輔導所屬會員加強場內清潔消毒，以共同清除生產環境中禽流感病毒。將不定期會同地方動物防疫機關共同查核禽場生物安全、疫苗使用及相關防疫措施，倘查有違法情事，將依法處辦，請養禽業者務必遵守各項防疫規定，以免受罰。

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