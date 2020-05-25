國防院：台灣科技與製造業基礎佳　有利國防裝備發展

▲總統蔡英文在就職演說中提及未來將加速發展不對稱戰力，除現有國艦、國機國造外，也將進一步進軍航空及太空產業。（圖／總統府提供）



實習記者陳妙津／綜合報導

台灣全力推動國防自主，國防研究院近日推出雙週報指出，台灣科技與製造業基礎雄厚，極有利國防裝備的發展。包括資訊、機電、精密金屬、先進材料、乃至機能紡織都是國防裝備可應用的基礎產業。但目前台灣僅倚賴「營業秘密保護 法」，法律體系對戰略科技的保護不足，執法單位的編組與實際效力也無法發揮。因此若要持續獲得先進國家的科技信賴與轉移，相關的法體系應評估加速制定。

國防院以「國防產業與軍備整備的甜蜜點」一文指出，國防產業關連效益龐大具戰略價值，軍事裝備的發展需要高度的系統整合（system integration），因此國防產業的真正效益在於藉由軍事裝備的發展帶動設計、研發、生產的產業鏈，以及周邊的服務鏈，形成國防經濟 （defense economics）。

國防院指出，三軍的主戰裝備亟需更新，在考量未來戰場需求時常陷於 外購成熟產品或自主研發的兩難，用兵與造兵的思維整合成為當務之急。

國防院表示，在「重層嚇阻」的用兵思維下，「不對稱戰力」可視為造兵的指導原則之一，因此軍備整備可考量將企業評估市場需求的「產品組合策略」（product assortment strategy），轉為戰場需求的「應用廣度」（width）、「補保長度」（length）、「技術深度」（depth）及「通用性」（consistency）以作為軍備外購與自產的評估。就如同美軍裝備採「高低配」（high-low mix）的策略一般，以類似「雞尾酒策略」尋求外購與自主研發的平衡點。

國防院提到，台灣的科技與製造業基礎雄厚，極有利國防裝備的發展。包括資訊、機電、精密金屬、先進材料、乃至機能紡織都是國防裝備可應用的基礎產業。因此國機國造等大型裝備的研發生產，的確可帶動相關產業的發展，特別是前述的系統整合，可說是國防經濟含金量最高的部份。

國防院認為，而在其他具備潛力的本土生產的民用產品，且短期間可應用於國防的具體項目，包括外骨骼裝具可增加士兵的負重能力、無人載具可用於戰場偵察與接戰減輕人力需求、機能紡織可用於被服載具之偽裝、低功率雷射則可併聯成為短程防空系統。

相對而言，航太結構部件由於各式機種都有特定規格，機隊需要的數量有限，且進入門檻已經降低，因此成為低利潤品項。但航太電子則可跨機種使用，且包括電腦機架、插槽、連接器、乃至電壓都為標準模式，有公規架構互通性極高，因此航太電子的市場模式相當適合台灣深耕。