黑絲OL一離座！怪大叔「爆吸銷魂椅墊」　她銀行目擊崩潰...保全尷尬回

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者趙于婷攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名女網友今到銀行辦事時，碰到一位變態大叔，竟狂吸被黑絲襪妹子坐過的椅子，後來她離座，詭異行徑又再度上演，目睹全程的她不禁作嘔，也向保全反映；沒想到，那人早已不是第一次做出這個奇怪舉動了。

女網友在爆怨公社娓娓道來，今天下午她到銀行存錢時，看到有個穿套裝、黑絲襪的妹子才剛離座，就突然竄出一位變態大叔，手刀衝過去聞她坐過的位子。

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當下，她內心一陣衝擊，忍不住想「X...等等不會來聞我的吧？我也穿套裝黑絲啊。」果不其然，女網友屁股才離開座位，對方立刻衝來聞她的椅子，害她瞬間超想吐。

▲原po坐過的位子也被聞了。（圖／翻攝自爆怨公社）

事後，原po向銀行保全反映，並好奇問「不能制止他嗎？」而對方給了她一個尷尬不失禮貌的微笑，也透露那個人每次來都這樣。

對此，網友們一陣毛，紛紛回應「喜歡原味」、「其實不太懂這些變態聞到屁味有什麼樂趣」、「起來前先放個屁，才能防止了」、「這樣聞到底有什麽快感」、「完全沒在怕的大叔」、「好噁心喔...我的天阿」。

不過，也有許多人直言，保全的確愛莫能助，「確實不能怎樣~，他也沒犯法」、「其實也不能怎樣，沒正面騷擾妳倒也不構成犯罪，往好處想，總比偽君子好多了」、「他也沒幹嘛，保全這樣很正常阿」。

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