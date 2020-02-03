捷運站內吃檳榔遭制止…他翻臉怒嗆保全：臭俗辣！我爸法官

▲陳姓男子日前在捷運站內吃檳榔遭彭姓保全制止，心生不滿下出言侮辱保全，雙方大打出手。（示意圖，與本案無關／記者蔡玟君攝）

記者徐愷昕／台北報導

陳姓男子日前在台北捷運地下2樓站內吃檳榔，遭彭姓保全制止，他心生不滿向保全嗆聲，「我爸法官、中正一分局都很熟、我竹聯幫地堂」等話及三字經，2人發生肢體衝突雙雙掛彩，隨後互提告。台北地院審結，依公然侮辱、恐嚇危害安全及傷害罪判陳男拘役40日，得易科罰金4萬元；彭男則是依傷害罪，被判處拘役10日，得易科罰金1萬元。

49歲的陳男2018年12月29日晚上10點在捷運北車站站內吃檳榔，擔任保全的34歲彭男見狀即出面制止，此舉引來陳男不滿，他激動出口，「操（臭）俗辣、金（真）白目、看三小」等三字經侮辱彭男，隨後又基於恐嚇之意大聲嗆聲，「我爸爸台北地院法官、我中正一分都很熟、我剛管訓回來...我每天經過這裡，我保證你每天好玩，我竹聯幫地堂」等話，意圖讓彭男心生畏懼。

彭男不甘受辱，在陳男出手欲推他時，先以一手阻擋攻擊，隨即馬上舉起另一手朝陳男揮擊，致陳男左臉頰挫傷、眼鏡當場歪斜。此時陳男也不甘示弱，拿起手中物品揮擊彭男身體，致彭男左前臂及手部挫傷。雙方大打出手後互提告傷害。

台北地院審理時，2人皆坦承犯行並表示後悔，法官認為他們犯後態度尚可，將陳男依公然侮辱、恐嚇危害安全、傷害共3罪，分別判處拘役10、20、20日，合併後應執行40日，得易科罰金4萬元；保全彭男則是依傷害罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元。

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