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台南安平四草大橋出海口男浮屍　身分查出了！

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▲台南市安平區四草大橋靠四草救生站出海口浮屍身分查明，死者為台南市關廟區32歲劉姓男子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平區四草大橋靠四草救生站出海口浮屍身分查明，死者為台南市關廟區32歲劉姓男子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區四草大橋靠四草救生站出海口，5月24日上午傳有浮屍，台南市消防局出動消防人員下海搜尋，打撈到一名男子已明顯死亡，經台南市警四分局調查，查出死者為台南市關廟區32歲劉姓男子，警方已報請檢察官相驗。

▲台南市安平區四草大橋靠四草救生站出海口浮屍身分查明，死者為台南市關廟區32歲劉姓男子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119報案台於5月24日上午10時16分許據報，位於安平區四草大橋靠四草救生站出海口有具浮屍，消防局馬上出動安平、安南消防分隊、特搜小隊等5車10人及救生艇2艘前往搜尋，安平車組到達後，發現浮屍己離岸邊約3百公尺遠，馬上下艇出海打撈，並通報海巡署及市警四分局警方到場協助。到上午10時35分消防局救生艇接觸浮屍，由特搜小隊將死者遺體打撈上岸，發現係名男姓，臉已發黑明顯死亡。

▲台南市安平區四草大橋靠四草救生站出海口浮屍身分查明，死者為台南市關廟區32歲劉姓男子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局指出，死者男性，上身著灰色NIKE衣服，下身著牛仔褲、黑色休閒鞋，年約30至40歲、身高約170至175公分，無任何證件，因大體水腫腐爛，已請葬儀社人員先行移置至殯儀館，警方並公布死者特徵，追查其身分。

台南海巡人員於24日深夜11時20分許，在現場附近發現一部重機車，機車鑰匙還插在鑰匙孔，隨即聯繫市警四分局安平所到場查處。經查車主為32歲劉姓男子，住台南市關廟區，經聯繫劉父到所指認，檢視死者穿著衣物、配帶飾品及身體特徵均肯定確認為其兒子，25日上午帶家屬前往市立殯儀館確認死者遺體無誤，本案相關詢問筆錄均已製作完畢，並報請檢察官相驗。

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